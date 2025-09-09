Нельзя исключать, что Израиль мог бы выступить в роли защитника интересов Азербайджана, но пока в этом нет острой необходимости.

Об этом в беседе с Minval Politika сказал доктор философии по экономике, политический аналитик, глава Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде, комментируя блокирование со стороны Индии заявки Азербайджана на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

К слову, минувшим днём стало известно о том, что Израиль и Индия заключили двусторонний инвестиционный договор, направленный на содействие взаимным инвестиционным потокам и развитие экономического сотрудничества. Стоит отметить, что это первое подобное соглашение Индии с западно-ориентированной экономикой из числа стран Организации экономического сотрудничества и развития. Ранее Нью-Дели заключал аналогичные договоры с ОАЭ и Узбекистаном.

Поскольку Израиль имеет давние дружественные и партнёрские связи с Азербайджаном, он мог бы посодействовать тому, чтобы Нью-Дели изменил свою позицию в вопросе включения Азербайджана в ШОС и больше не препятствовал этому.

«Индия не первый год очень тесно сотрудничает с Израилем, и это сотрудничество определяется не только интересами в военно-технической сфере. Военно-техническое сотрудничество между странами довольно активно развивается в последние годы, особенно при нынешнем премьер-министре Индии Нарендре Моди. Но есть ещё и очень серьёзный компонент экономического взаимодействия — он объясняется тем, что Индия активно продвигает идею коридора Индия – Европа, где Израиль в качестве промежуточного важного звена является надёжной точкой опоры в этом крупном инфраструктурном проекте», — сказал политолог.

Данный проект, продолжил эксперт, был анонсирован в 2023 году во время саммита G20 в Нью-Дели: «Правда, тогда это случилось при Байдене, но в любом случае Индия этот проект поддерживает, и Израиль выступает в качестве важного связующего звена между Индией и Европой».

Но есть и другой формат, не столь широко известный общественности, отметил эксперт, который достаточно активно развивался до войны между Израилем и ХАМАС, то есть до октября 2023 года. «В этом формате, который хорошо вписывается в Авраамовы соглашения, участвуют США, Израиль, Индия и ОАЭ. Тут Индия, Израиль и ОАЭ при посредничестве и содействии США очень активно взаимодействуют в экономическом плане», — пояснил Велизаде.

Этим эксперт объяснил рост влияния Израиля в Индии в последнее время: «Наблюдается рост влияния и на индийскую политику. Индия прислушивается к мнению Тель-Авива по целому ряду вопросов, особенно если это мнение звучит настойчиво».

«Дело в том, что в Индии сейчас у власти находится, мягко выражаясь, своенравное правительство во главе с Моди, который не всегда объективно воспринимает советы. Более того, это правительство непоследовательно в своих действиях. Конечно, мы можем полагаться на мнение Израиля и предположить, что он сумел бы каким-то образом выступить в качестве защитника интересов Азербайджана в случае, если индийско-израильский диалог будет затрагивать региональный аспект. Но мы не можем рассчитывать на последовательность и предсказуемость правительства Моди и лично индийского премьера — здесь есть очень серьёзные проблемы», — указал политолог.

По его словам, на сегодняшний день Индия и её позиция в нашем регионе не влияют критически с точки зрения безопасности, «критически не ущемляют позиции официального Баку».

«Но если на самом деле Индия каким-то образом может предпринимать серьёзные попытки оказания давления на Баку, то здесь мы допускаем, что Израиль может выступить если не посредником, то защитником интересов Азербайджана. Но пока в этом нет никакой острой необходимости, и Азербайджан не обращался к Израилю по этому поводу. Думаю, что в этом и не возникнет необходимости в обозримой перспективе. Если же представить такую картину, то израильское руководство не откажет Баку», — заключил Велизаде.