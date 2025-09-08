Израиль и Индия заключили двусторонний инвестиционный договор, направленный на содействие взаимным инвестиционным потокам и развитие экономического сотрудничества. Документ в Нью-Дели подписали министр финансов Израиля Бецалель Смотрич и его индийская коллега Нирмала Ситараман.

Смотрич назвал соглашение стратегическим шагом, который откроет новые возможности для инвесторов обеих стран, усилит экспорт Израиля и даст компаниям больше уверенности для работы на быстрорастущих рынках.

Это первое подобное соглашение Индии с западно-ориентированной экономикой из числа стран ОЭСР. Ранее Нью-Дели заключал аналогичные договоры с ОАЭ и Узбекистаном.