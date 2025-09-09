Сотрудниками ФСБ России в Ессентуках Ставропольского края задержали гражданина Азербайджана, которого обвинили в подготовке терактов. По заявлениям российской стороны, гражданин Азербайджана, имевший боевой опыт, был «завербован» украинской разведкой с целью подрыва зданий силовых структур в Ессентуках и Ставрополе.

Когда я услышал первые сообщения об этом задержании, то у меня в голове сразу появилась одна-единственная фраза — “Бинго!”. И вправду, сразу, одним махом закрыть в информационном пространстве РФ два направления демонизации — азербайджанское, активизировавшееся с недавних пор, и украинское, уже как 11 лет максимально активизированное для российских потребителей информационного фастфуда.

С другой стороны, история с задержанием гражданина Азербайджана по подозрению в совершении террористического акта, да ещё при содействии неких украинских спецслужб, отозвалась дежавю дискредитационной кампании в отношении Украины, развернувшейся накануне полномасштабного вторжения.

Накануне полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля 2022 года, российские спецслужбы организовали масштабную кампанию по демонизации украинцев единственным возможным путём — превращением их в информационном пространстве в террористов.

В частности, 13 декабря 2021 года ФСБ России катализировала кампанию по дискредитации Украины, заявив о задержании в 37 городах России 106 членов некой “украинской” неонацистской группировки МКУ. Пикантный нюанс этой истории заключался в том, что МКУ — это искусственно созданная в информационном поле России группировка, суть которой — запугивание россиян “украинской” угрозой, с наиболее чувствительными акцентами — терроризма и неонацизма. В свою очередь, в кругах российских неонацистов, когда начались первые задержания членов группировки МКУ, были в недоумении, ведь никто из них не слышал о существовании такой организации.

Куда интереснее стало то, что среди членов украинской неонацистской террористической организации МКУ оказались граждане России, входящие в состав российских неонацистских групп, например «Русский корпус».

Ввиду всплывающих фактов, опровергающих первичную несостоятельную легенду ФСБ, российские спецслужбы стали генерировать фейк о том, что группировку МКУ создал гражданин Украины Егор Краснов специально для распространения неонацистских идей в России и совершения террористических актов. Вот только проблема заключалась в том, что действительно существующий человек, Егор Краснов, с 10 января 2020 года находился в СИЗО после ареста национальной полицией Украины. В свою очередь, первое упоминание об МКУ в информационном пространстве датировано 29 января 2021 года.

Опять-таки, группировка, о которой никто никогда ранее не слышал, и “глава” которой на момент освещения уже как год находился в СИЗО, оказывается, не только успешно создавала неонацистскую сеть в России, но и стояла за дестабилизацией социально-общественной обстановки в стране, где все аспекты жизни граждан тотально контролируются спецслужбами!

Но самое интересное даже не то, что впервые об «украинской» неонацистской группировке, которая планирует взорвать всю Россию, стало известно из Telegram-канала, курируемого российскими спецслужбами, и пропагандистских телеканалов. При этом практически все арестованные за 2021–2022 годы члены террористической украинской группировки общались в группах, якобы украинских, но на деле являвшихся проектами российских спецслужб.

То есть сейчас мы с вами можем видеть то, как российские спецслужбы пытаются давить на Азербайджан созданием мифов о некоем этническом терроризме для последующей катализации давления на Баку. С учётом того, что набирающий авторитет Азербайджан для слабеющей России не просто на Южном Кавказе, но и за пределами региональных границ, объединяющий близлежащие страны, представляет серьёзный противовес — это неудивительно.

Агрессивная политика Москвы — это политика демонизации и дискредитации, и сейчас этот режим включается против Азербайджана точно так же, как в своё время против Украины. И тут есть серьёзные угрозы даже для азербайджанцев, не просто временно живущих в России, но и получивших гражданство этой страны.

Дело в том, что начиная с 2025 года СК РФ масштабировал проверки постановки на воинский учёт так называемых «натурализованных» граждан России посредством массовых рейдовых мероприятий.

20 мая на Петербургском «международном» юридическом форуме (ПМЮФ) глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что результатом рейдов среди мигрантов стало задержание 80 тысяч натурализованных россиян, из которых 20 тысяч уже отправлены в зону боевых действий в Украине. По имеющейся информации, на сегодняшний день СК РФ осуществил уже около 150 тысяч задержаний, а более 30 тысяч человек были принудительно отправлены в зону боевых действий в Украину.

Фактически, нехватку людского ресурса, падение уровня добровольной мобилизации, не обеспечивающей компенсацию потерь и, тем более, прирост численности РОВ, в России решают репрессивными методами в среде наименее защищённой части российского населения — мигрантов.

То есть формируется устойчивая позиция репрессивного формата давления на мигрантов и иностранцев в России, когда практически каждый может оказаться либо потенциальным “террористом”, либо насильно призванным в российскую армию для последующей отправки в зону боевых действий в Украину.

Очевидно, что против граждан Азербайджана будет осуществляться куда большее давление со стороны спецслужб России, поскольку слабеющий на международной арене Владимир Путин не может терпеть становления во много раз меньшего по площади Азербайджана как куда более интенсивно развивающегося государства с абсолютно независимой политикой и позицией, крайне неприятной Москве. Позицией по защите своих государственных интересов, начиная от разбирательства в трагедии с катастрофой авиалайнера AZAL, потерпевшего крушение вблизи Актау, и заканчивая неправомерными действиями в отношении граждан Азербайджана в Екатеринбурге, приведшими к их гибели.

Стоит понимать, что сейчас практически каждый гражданин Азербайджана в России может совершенно неожиданно для себя оказаться террористом или диверсантом. Очевидно, что российские спецслужбы, причём по указанию вышестоящих официальных лиц, дали прямое указание по преследованию азербайджанцев в РФ по очень хорошо знакомому украинцам сценарию.

В этом вся суть России. Когда страна становится сильнее и независимее, в Москве сразу же начинаются конвульсии. И время это только лишь доказывает — что в случае с Украиной, что в случае с Азербайджаном.