Иран и Азербайджан видят значительные перспективы для развития религиозно-культурных связей. Об этом заявил новоназначенный посол Ирана в Азербайджане Муджтаба Демирчилу на встрече с председателем Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамином Мамедовым.

Во время беседы был предоставлен обзор нынешней атмосферы религиозной толерантности и мультикультурализма в Азербайджане, а также условий, созданных для безопасного и свободного функционирования различных конфессий, уточняется на сайте Госкомитета.

Мамедов отметил, что государственная религиозная политика проявляется на практике: в стране ведется строительство и реконструкция храмов и памятников религиозного значения, а местные общины получают финансовую поддержку для своей деятельности.