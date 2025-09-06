В Ереване поврежден автомобиль сепаратиста, «государственного министра» несуществующего «арцаха» Нжде Искандаряна. Об этом сообщают армянские СМИ.

По его словам, злоумышленники повредили двери машины и разбили зеркала.

«Сегодня утром, около шести часов, мне позвонили двое полицейских и сообщили о краже с моей машины. В полицию я пока не обращался — они сказали, что в курсе происшествия, дело уже передано в Следственный комитет, но пока со мной никто не связывался», — рассказал Искандарян.

Размер ущерба он оценил в $3,5–4 тыс. При этом чиновник подчеркнул, что не располагает сведениями о возможных злоумышленниках и рассчитывает на работу полиции.