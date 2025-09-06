Скрипка, принадлежавшая ученому-физику Альберту Эйнштейну, выставлена на аукцион в Великобритании с оценочной стоимостью от 200 до 300 тыс. фунтов стерлингов ($270-405 тыс.). Об этом сообщил английский аукционный дом Dominic Winter, который проведет торги 8 октября.

По информации издания, будущий нобелевский лауреат и автор теории относительности приобрел музыкальный инструмент в Германии в середине 1890-х годов, незадолго перед тем, как уехать в Швейцарию для учебы в Цюрихской политехнической школе. Когда нацисты пришли к власти в 1930-х годах, Эйнштейн решил эмигрировать в США. Свои вещи, чтобы они не пропали бесследно, он передал коллеге-физику Максу фон Лау. Среди них была упомянутая скрипка — первая, которую ученый купил лично, а также велосипед и книга по философии, подаренная молодому Эйнштейну отцом.