Американский отряд спецназначения «Морские котики» в 2019 году пытался провести секретную операцию на территории Северной Кореи, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Целью миссии было установить электронное устройство для перехвата переговоров Ким Чен Ына в период его контактов с президентом США Дональдом Трампом по ядерному вопросу. Прослушка считалась стратегически важной «слепой зоной» для Вашингтона.

Высадившись ночью на скалистом побережье в гидрокостюмах, спецназовцы столкнулись с катером КНДР. Опасаясь разоблачения, они открыли огонь, уничтожив экипаж, но задачу не выполнили и отступили.

Об операции не сообщали ни в США, ни в КНДР, а ключевые конгрессмены не были уведомлены, что могло нарушать закон. NYT узнала о миссии из бесед с чиновниками и военными, знакомыми с ситуацией.