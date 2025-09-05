Соединенные Штаты намерены прекратить военную поддержку стран Евросоюза до следующего финансового года, сообщил директор по оборонной политике Министерства обороны Литвы Вайдотас Урбелис, пишет РИА Новости.

«На прошлой неделе Министерство обороны США официально проинформировало страны, что со следующего года, со следующего финансового года, эта линия будет обнулена для всех европейских стран», — рассказал Урбелис.

По его словам, конкретно Литва пока не получила письмо от США о прекращении поддержки. Кроме того, аннулирование помощи не связано с пребыванием американских солдат в Европе и не свидетельствует об их скором выводе, добавил представитель ведомства.