Уже давно не секрет: Кремль крайне болезненно реагирует на любую критику в свой адрес. Оды, похвалы и лояльность — вот что там ценят. А вот признание собственных ошибок, тем более извинения, — это практически табу. Даже лёгкая форма несогласия может привести к попаданию в негласный «чёрный список».

На этом фоне выделяется Азербайджан — страна, которая не боится говорить правду, потому что для неё на первом месте стоят национальные интересы, а не политические реверансы. Аналогичную смелость демонстрирует и глава Татарстана Рустам Минниханов. Его заявления в последнее время дают повод задуматься: не попадёт ли он в тот самый список «неудобных» Кремлю?

Свою точку зрения на этот счет изложил политолог Эльхан Шахиноглу в беседе с Minval Politika.

Политолог отмечает, что в России всё чаще прибегают к оскорблению мигрантов, особенно в крупных городах.

«Российские шовинисты не разбираются в национальностях, мишенью становятся все нерусские. Хотя, например, между Россией и Узбекистаном сохраняется партнёрство, инциденты, подобные недавнему унижению узбекского таксиста, вызывают резонанс на государственном уровне. Реакция МИДа Узбекистана — прямое тому подтверждение», — пояснил политолог.

Шахиноглу подчёркнул: на фоне продолжающейся агрессии России против Украины уровень шовинизма внутри страны будет только расти. Кремль воспринимает как врага любую страну, признающую территориальную целостность Украины. Это давление ощущают и представители нерусских национальностей, проживающие в самой России. Он считает, что Рустам Минниханов прав, когда говорит о преследованиях семей мигрантов и лишении их детей права на образование. Это всё — прямые признаки растущего шовинизма.

«Однако Минниханов сильно рискует, ведь Кремль не прощает даже завуалированных возражений. Пусть сейчас Кремль и не готов заменить главу Татарстана на более лояльного, но такое решение может быть принято в будущем», — заявил эксперт.

Политолог также обращает внимание на действия Кремля в отношении азербайджанской диаспоры в России.

«Кремль начал менять лидеров азербайджанской диаспоры в российских городах. Цель — подчинение. Новые руководители не должны быть связаны с родиной, они обязаны действовать строго по указаниям Кремля. Им придётся отстаивать исключительно российскую позицию, даже если она идёт вразрез с интересами Азербайджана. Тех, кто откажется — заменят», — заявил Шахиноглу.

По словам Шахиноглу, на этом цели Кремля не заканчиваются.

«Таким образом, Москва стремится оторвать наших соотечественников от родины и увеличить число тех, кто критикует политику Азербайджана, находясь в России. Вторая цель Кремля — усиление контроля за денежными переводами, которые азербайджанцы отправляют своим семьям. Эти финансовые потоки, под прицелом», — добавил он.

Эксперт считает, что Россия пока не настроена на нормализацию отношений с Азербайджаном.

«Нынешняя позиция Кремля далека от нормализации отношений с Азербайджаном. Наоборот, угрожающие и провокационные заявления в СМИ становятся всё чаще. В частности, высказывания телеведущего Соловьёва только подливают масла в огонь», — пояснил аналитик.

«Александр Дугин, которого Кремль активно подключает к информационной войне, назвал мигрантов «токсичными» элементами. По его мнению, единственный способ остаться в России — полностью ассимилироваться, принять местный «культурный код». Что же это за «культурный код»? Также Дугин призвал мигрантов быть лояльными и защищать Россию, и вдобавок принять православие. Интересно, а касается ли это 20 миллионов мусульман, проживающих в России?», — удивлённо подчеркнул эксперт.

Подводя итог, Шахиноглу заключил, что молчание российских официальных лиц в ответ на слова Дугина говорит о согласии с его позицией на самом высоком уровне.