В городе Фастов Киевской области Украины раскрыта личность мужчины, открывшего стрельбу по торговцам арбузами — этническим азербайджанцам, являющимся гражданами Украины.

По данным источника «Репорт» в правоохранительных органах, стрелком оказался 52-летний житель города Александр Иваненко, служивший в украинской армии с весны 2022 года до осени 2023-го.

Как сообщил глава прокуратуры Киевской области Дмитрий Прокудин, инцидент произошёл 31 августа. Между Иваненко и торговцами арбузами — Исмаилом Рагимовым и его отцом Фарманом — вспыхнул спор, переросший в конфликт. Вернувшись домой за пистолетом, Иваненко открыл огонь по Рагимовым: Исмаил погиб, его отец получил лёгкое ранение и уже выписан из больницы.

Первым на место происшествия оказался бывший не на службе полицейский, который сумел задержать вооружённого мужчину до приезда подкрепления: «В тот момент он не был на службе, но выполнил свой гражданский долг. Полицейский немедленно задержал вооруженного человека. Затем на место происшествия прибыли другие представители правоохранительных органов и арестовали нападавшего».

Против Иваненко выдвинуты обвинения по трём статьям УК Украины, включая покушение на убийство двух и более лиц. Ему грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Следствие не выявило признаков расовой или национальной вражды как мотива преступления.