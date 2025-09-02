В Киевской области бывший военнослужащий открыл стрельбу по азербайджанской семье.

По предварительным данным, конфликт начался из-за отказа продать товар со скидкой. Военный заявил, что «защищал на фронте этих чурок, сидящих в тылу и занимающихся бизнесом». Словесная перепалка переросла в трагедию: мужчина отправился домой, взял оружие, вернулся и расстрелял отца и сына.

На месте погиб 28-летний Рагимов Исмаил Фарман оглы. Его отец выжил и находится в больнице. Стрелявший задержан.

