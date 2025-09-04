«Какая у вас может быть история? У вас её не было и не будет!» — такие и подобные комментарии заполонили соцсети после новости о том, что в азербайджанских школах история Азербайджана будет преподаваться на родном языке. Казалось бы, обычное логичное решение — преподавать свою собственную историю на родном языке. Но реакция со стороны определённой части российской аудитории превзошла все ожидания.

Отрицать наличие у Азербайджана собственной истории — это примерно то же самое, что доказывать, будто Земля квадратная. Это даже не мнение, это абсурд. Объяснять в деталях, чем богата история Азербайджана, мы не будем — желающие могут открыть исторические источники и учебники. И вот тогда, возможно, у некоторых наступит двойной шок.

Во-первых, они узнают, что у Азербайджана действительно есть история — древняя, насыщенная и зафиксированная как в местных, так и в международных источниках. А во-вторых, и это, пожалуй, куда более болезненно, они внезапно осознают, что им годами лгали. Что официальная история в России — это не история, а тщательно выстроенная витрина, за которой скрыты ложь, пропаганда и страх перед правдой.

Если в учебниках истории РФ, изданных в 2002 и даже в 2013 году, еще мельком упоминались ГУЛАГ, сталинские репрессии, пакт Молотова–Риббентропа, то в новом учебнике 2023 года — ни слова об этом. Авторы? Владислав Мединский, помощник президента, и Анатолий Торкунов, ректор МГИМО. Вместо фактов — переписанная реальность, где СССР представлен как вершина цивилизации, а всё, что последовало после его распада, якобы катастрофа. Пока, как они пишут, не пришёл «спаситель», нынешний кремлёвский правитель.

В этом «учебнике» страны Балтии, после вступления в ЕС и НАТО, становятся «пособниками нацистов». Украина, по версии авторов, проект Запада, созданный якобы для уничтожения «целой цивилизации», это они о России. А Россия — героически спасает мир от этого заговора.

Особое внимание заслуживает раздел про Грузию. В версии 2013 года говорилось: «В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска подвергли ракетно-артиллерийскому обстрелу территорию Южной Осетии». В учебнике 2023 года к этому добавили… местоположение Владимира Путина в момент начала конфликта: «Премьер-министр находился в Пекине на открытии Олимпиады». Видимо, для школьников очень важно знать где был Путин на тот момент. Причем, к счастью или нет, о местоположении тогдашнего президента Медведева решили умолчать.

В учебнике даже выделена глава под проекты самого Мединского. Завершается всё это лозунгом: «Россия — страна возможностей». Для кого — догадаться несложно.

Становится понятно, почему кремлёвская пропаганда так истерично реагирует на элементарные исторические факты. Например, на то, что в 1920 году большевистская армия вторглась в Азербайджан, ликвидировав Азербайджанскую Демократическую Республику и начав оккупацию — факт, подтверждённый множеством исторических источников и, что важно, прямо озвученный в интервью самим президентом Азербайджана. Но стоит лишь напомнить об этом, начинаются паника, потоки лжи и агрессивные выпады со стороны кремлёвских рупоров.

Особенно показательна реакция так называемого «историка» Евгения Спицына — одного из постоянных лиц пропагандистского медиаполя, который заявил, будто «без России не было бы Азербайджана». На правду у них, похоже, хроническая аллергия. Тот же Спицын, комментируя новый учебник истории, уверял, что «там нет никаких изменений, просто немного отредактирован текст». Если целые главы фальсификаций — это всего лишь «редактура», то остаётся лишь один вопрос: редактировали учебник или саму историю?

Такую «редактуру истории» трудно воспринимать всерьёз, особенно на фоне настоящих учёных, для которых факты важнее политических лозунгов. Один из них — доктор философии по истории, профессор Джаби Бахрамов, который в беседе с Minval Politika дал свою оценку российскому «учебнику», и одновременно поддержал решение преподавать историю Азербайджана на родном языке.

«Каждый гражданин Азербайджана должен знать свой родной язык, это закреплено и в Конституции. Преподавание истории на азербайджанском — это абсолютно правильный шаг», — подчеркнул профессор.

Он напомнил, что еще в 1972 году общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев предложил создать многотомную историю Азербайджана. Тогда Суслов предложил писать «на фоне общероссийского контекста». На что Гейдар Алиев ответил: «История России насчитывает около восьми веков, начиная с Московского княжества. А история Азербайджана — более 4000 лет. Что делать с оставшимися 3200 годами?»

Бахрамов добавил, что учебники должны основываться на правде. Попытки обелить СССР и скрыть факты напоминают, по его словам, риторику пропагандистов вроде Соловьёва и Мардана, которые через федеральные каналы распространяют ложь.

Историк также рассказал о докладе 2009 года, подготовленном по поручению Путина. В 384-страничном документе рассматривалось, как бывшие советские республики преподносят историю России в школьных учебниках. Азербайджану было отведено 42 страницы претензий.

«Им не понравилось, что азербайджанские учебники упоминают разграбление Барды славянами в X веке, обстрел Старого города в 1723 году генералом Матюшкиным, захват Гянджи, или геноцид азербайджанцев, устроенный большевиками и дашнаками в 1918 году. А также — вторжение в Баку в 1920 году. Но как об этом не писать, если всё это — исторические факты?» — задается вопросом профессор.

Он напомнил, что с 29 апреля 1920 года по 1 августа 1921 года было расстреляно 48 тысяч человек — невинных людей. Это была оккупация. Как можно молчать об этом.

«Если говорить правду про СССР, то надо также сказать, что за счет богатств Азербайджана и других республик он жил. Им невыгодна наша независимость. Им невыгодны правда и факты», — заявил историк.

Бахрамов подчеркнул, что Россия не желает признавать очевидное: Азербайджан — уже не та страна, которую можно оккупировать, запугивать или подавлять.

«С 18 по 20 век в восточной части России были уничтожены тысячи народов. Им меняли язык, веру, имя. Сколько бы они ни пытались переписать историю, правда останется правдой», — отметил он.

По его словам, события 1805 и 1823 годов — заключение Кюрекчайского и Гюлистанского договоров — были словно нож в спину. Но теперь Азербайджан избавился от ножа.

«Мы — независимая страна. Мы вернули свои земли. И это главное. Всё остальное — лишь пустословие», — заключил профессор.