Иранская консервативная верхушка вновь отличилась. Глава комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Азизи решил реанимировать старые антиазербайджанские фейки насчёт мифического «использования территории Азербайджана для нападения на Иран». «Наши братья-пограничники решительно заявили, что Израиль использовал границу с Баку для нападения на Иран, и часть беспилотников прошла именно этим маршрутом», — разглагольствовал иранский парламентарий. А потом ещё высказывал обиды: Ильхам Алиев требует от Тегерана доказательств участия Азербайджана в военной атаке ЦАХАЛ на Иран, но факт, мол, остаётся фактом и хорошо известен властям Исламской Республики.

То, что эту «новость» уже подхватили ереванские сайты и ТГ-помойки, связанные с оппозиционно-реваншистскими кругами, ожидаемо. Несмотря на все успехи мирного процесса, здесь продолжают жить в «конфликтном измерении» и строить планы о том, что после разгрома Армении с Азербайджаном будет воевать кто-то другой. Куда любопытнее другое: кому и зачем вновь понадобилась реанимация старых фейков?

Честно говоря, заявление Азизи вообще трудно воспринимать всерьёз. Прежде всего, каким бы технологически отсталым ни был Иран, что такое средства технического наблюдения на границе там, наверное, знают. Тем более что ИРИ размещала станции оптического наблюдения на территории Армении ещё в тот период, когда там у власти находился карабахский клан, а азербайджанские территории были под оккупацией. И как так могло получиться, что «братья-пограничники» якобы что-то видели, но нет ни фотографий, ни каких-либо других доказательств? При этом сам Азизи признаёт, что Азербайджан требует доказательств, а у иранской стороны доказательств нет и не предвидится, но при этом иранский парламентарий ультимативно требует, чтобы мировое сообщество поверило ему просто на слово.

Более того, как стало известно по итогам «12-дневной» войны между Ираном и Израилем, от 70 до 80% израильских дронов, которые атаковали цели в Иране, взлетали с территории самого же Ирана! Израильской разведке под носом у иранских спецслужб удалось создать целую инфраструктуру — от завода по сборке беспилотников до баз, с которых они взлетали! Но об этом эпическом провале иранских спецслужб сей парламентарий предпочитает молчать. Здесь же придётся отвечать на неудобные вопросы: как так получилось, что эти самые спецслужбы, которые доблестно отслеживали, у кого из девушек платок не прикрывает волосы, прохлопали базу беспилотников?

И, наконец, какой степенью клинической наивности необходимо обладать, чтобы рассчитывать, что на подобном информационном фоне этот дешёвый наезд на Азербайджан вообще сработает?

Возможно, здесь необходимо вспомнить предысторию. Не далее как в августе сей персонаж называл нашу страну «Северным Азербайджаном» и вообще относится к той части иранского политического истеблишмента, которая никак не может смириться с тем, что Азербайджан — это независимое государство, а не одна из областей ИРИ.

Но есть ещё одна причина. Заявление Азизи последовало вскоре после того, как в своём интервью телеканалу «Аль-Арабия» президент Азербайджана Ильхам Алиев весьма высоко оценил политику президента Ирана Масуда Пезешкиана. И особо отметил, что ориентироваться в Баку намерены именно на президента Ирана.

А вот здесь надо учесть иранскую специфику. В этой стране не только по сути две вертикали власти — общепринятая гражданская, во главе которой стоит президент, и религиозная, с духовным «рахбаром» в лице аятоллы Али Хаменеи. Куда важнее, что здесь идёт постоянная «подковёрная война» между консерваторами и реформаторами. Сегодня во главе «реформаторского фронта» стоит именно президент Ирана Масуд Пезешкиан. А отношения с независимым светским Азербайджаном превратились в одну из основных тем этого соперничества. Отсюда — разнобой в заявлениях, готовность одних сотрудничать с нашей страной, а других — выступать с провокационными заявлениями.

Другой вопрос, что лагерь, к которому принадлежит Эбрахим Азизи, — это не только словоохотливые парламентарии, но и такие структуры, как, к примеру, Корпус стражей исламской революции, в составе которого, напомним, есть подразделения, занимающиеся диверсионно-террористической деятельностью. И вот об этом лучше не забывать.