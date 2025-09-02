Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным попросил проявить гибкость поставок, установить приемлемую цену и обеспечить большие объемы газа.

«Нам существенно требуется газ. Мы получаем меньшие, но важные для нас объемы из Азербайджана, но большая часть поступает из РФ… Когда меньше всего электроэнергии, чтобы дополнительными поставками газа в газовые теплоэлектростанции мы могли производить дополнительные объемы электроэнергии. Потому что кроме самого потребления газа для промышленности и домовладений, используем газ и для производства электроэнергии. Для всего этого нам нужна гибкость поставок, об этом я просил президента Путина, просил хорошую цену и большие объемы. Это для нас три ключевые вещи», — отметил сербский лидер.