В РФ появилась брошюра под названием «Что делать, если муж меня бьёт?», подготовленная так называемой «Академией коммуникации», которая позиционирует себя как центр психологического образования и повышения квалификации.
Документ, рассчитанный на жён военнослужащих, содержит шокирующие «советы». Женщинам предлагают:
оправдывать мужа, переживающего «стресс»;
не выносить проблемы на публику, чтобы «не разрушить его карьеру»;
терпеть побои, если они не угрожают жизни;
маскировать следы насилия косметикой;
избегать яркой одежды и макияжа, чтобы «не провоцировать агрессию»;
анализировать своё поведение и искать причины побоев в себе;
просить у мужа прощения.
Фактически инструкция перекладывает вину с агрессора на жертву и призывает женщин терпеть насилие, оправдывая его «боевым стрессом».