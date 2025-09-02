В РФ появилась брошюра под названием «Что делать, если муж меня бьёт?», подготовленная так называемой «Академией коммуникации», которая позиционирует себя как центр психологического образования и повышения квалификации.

Документ, рассчитанный на жён военнослужащих, содержит шокирующие «советы». Женщинам предлагают:

оправдывать мужа, переживающего «стресс»;

не выносить проблемы на публику, чтобы «не разрушить его карьеру»;

терпеть побои, если они не угрожают жизни;

маскировать следы насилия косметикой;

избегать яркой одежды и макияжа, чтобы «не провоцировать агрессию»;

анализировать своё поведение и искать причины побоев в себе;

просить у мужа прощения.

Фактически инструкция перекладывает вину с агрессора на жертву и призывает женщин терпеть насилие, оправдывая его «боевым стрессом».