Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что по вопросу Зангезурского коридора не существует проблем и разногласий.

Он отметил, что с установлением мира в регионе будут восстановлены автомобильные и железные дороги, откроются пограничные переходы, а многие сферы, в первую очередь торговля, получат ощутимую пользу.

«Россия и Иран со временем также поймут, что их опасения беспочвенны», — подчеркнул Эрдоган. По его словам, открытие Зангезурского коридора принесёт региону мир и стабильность, даст старт работе сухопутных и железнодорожных маршрутов и положительно отразится на экономике.