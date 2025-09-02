Разного рода марионеточные оккупационные режимы любят играть в государственность. Здесь учреждают посты «президентов» и «государственных министров», создают «парламент» и, конечно же, придумывают себе «государственные праздники».

Оккупационная хунта, которая действовала в Карабахе, – не исключение. Здесь были и «президенты» (трое из которых сегодня на скамье подсудимых в Баку), и «министры», и «спикеры парламентов»… Оккупационная хунта даже пыталась строить здание своего парламента в Шуше. Это здание было уничтожено ещё в ходе 44-дневной войны, а старый парламентский офис в Ханкенди – демонтирован уже после антитеррористических рейдов Азербайджана. Ну и, конечно же, здесь отмечали и свои придуманные «праздники». До того как территориальная целостность Азербайджана была полностью восстановлена, в тогда ещё оккупированном Карабахе местная хунта 2 сентября торжественно отмечала «день независимости». По официальной версии сепаратистов, 2 сентября 1991 года была провозглашена «Нагорно-Карабахская республика». 2 сентября 2020 года в ходе «праздничных мероприятий» здесь даже обещали «поднять флаг Арцаха в Баку» — по ту сторону линии фронта вовсю готовились к «новой войне за новые территории». Которую начали – и проиграли.

После 10 ноября 2020 г., когда, собственно, всем думающим экспертам было уже понятно, что сепаратистский проект в Карабахе закончился, в Ханкенди всё же пытались отмечать 2 сентября – правда, без прежней пышности. Что-то изображали даже после переговоров в Праге. И теперь тоже можно предугадать, что остатки сепаратистов, сбежавшие в Ереван, вновь попытаются устроить «смотр сил». Тем более такую дату не пропустят разного рода армянские лоббисты за рубежом. Где будет множество слёз, стенаний и попыток играть в «сепаратистский режим в изгнании».

Только вот в чём дело. Не будем тратить время на долгие объяснения, что, вопреки усиленно культивируемым в некоторых армянских националистических кругах установкам, у бывшей НКАО не было никакого права выходить из состава Азербайджана, провозглашать свою независимость или воссоединяться с Арменией. Не станем уточнять, что это была за карикатурная «независимость», если почти три года назад было принято решение о «миацуме», то есть «воссоединении Карабаха с Арменией». Не станем даже сыпать соль на раны и спрашивать, почему за более чем 30 лет «НКР» никто так и не признал – включая саму Армению. Напомним о другом.

19–20 сентября 2023 г. Азербайджан проводит в Карабахе локальные антитеррористические мероприятия. Менее чем за 24 часа разгромлена 15-тысячная группировка ВС Армении, сотнями единиц танков и другой бронетехники, ствольной и реактивной артиллерии, средств ПВО и РЭБ. Оккупационная хунта банально ищет способ спасти собственную шкуру. Вечером 20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу. И, в числе прочего, заявил: «Хунта, пиявки, высасывающие кровь, уже полностью разоблачены и сдались. Они подняли белый флаг!»

Прошло ещё несколько дней, и оккупационный режим в Карабахе был распущен официально. «Президент» сепаратистского режима Самвел Шахраманян подписал «указ», где чёрным по белому распорядился: «Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении, до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает своё существование». Военнослужащим, сложившим оружие, и членам их семей предоставили возможность безопасно выехать по Лачинской дороге, где уже стоял азербайджанский пограничный пост. Гражданскому населению Шахраманян предписал «ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе». Большинство предпочло выехать в Армению и выполнить решение о «миацуме» явочным порядком.

И вот об этих событиях лучше помнить, когда ошмётки оккупационной хунты и их званые и незваные покровители пытаются сделать вид, будто бы этот режим ещё существует в виде такого «правительства в изгнании». Оккупационная хунта в Ханкенди распустила сама себя. И это за три десятка лет её существования было, в общем-то, первым и единственным разумным решением. Которое уже не получится отыграть обратно.