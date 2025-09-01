Баку занял 340 место в рейтинге городов по стоимости жизни по итогам первого полугодия 2025 года, составленном крупнейшей в мире базой данных Numbeo.

Тбилиси в рейтинге занял 316 место, Ереван – 257, Стамбул – 258, Москва – 230.

«Индекс стоимости жизни» показывает относительные цены на потребительские товары, такие как продукты, рестораны, транспорт и коммунальные услуги. Но этот индекс не включает расходы на проживание, такие как арендная плата или ипотека.

Согласно данным Numbeo, ежемесячная арендная плата за однокомнатную квартиру в центре Баку составляет в среднем 478 долларов, а за трехкомнатную – 964 доллара.

В Ереване средняя цена за аренду таких же апартаментов обойдется в 748 и 1256 долларов соответственно. В Тбилиси — 713 долларов и 1376 долларов.