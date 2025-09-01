Депутат Госдумы, небезызвестный Константин Затулин вновь оказался в центре политического скандала, сделав весьма неоднозначное заявление в адрес бывшего «президента нкр» Бако Саакяна. Поздравил его с 65-летием. Дабы не быть голословным, приведем его поздравление целиком: «Сегодня исполнилось 65 лет большому другу Бако Саакяну, который вместе с другими лидерами уже два года находится в бакинской тюрьме, а завтра — другому другу Роберту Кочаряну. Не могу, к сожалению, набрать номер или отправить поздравительную телеграмму моему другу Бако. Вместе с другими близкими или знакомыми мне руководителями захваченной Нагорно-Карабахской Республики он уже два года в бакинской тюрьме. Где-то рядом, наверное, и те граждане России, которых из мести недавно посадили в Азербайджане. Их я не знаю, но, конечно, сочувствую им и их семьям».

Парламентарий отметил, что неоднократно бывал в «Нагорном Карабахе», где когда-то, в тридцатые годы, погранотрядом в Гадруте командовал его отец, получивший за это свой первый орден Боевого Красного Знамени. Затулин подчеркнул, что не возил в Карабах оружие и не призывал к вражде с Азербайджаном, а искренне верил и верит, что «свобода Нагорного Карабаха, как вынужденная мера самоопределения веками жившего в этой колыбели армянского народа, — дело исторической справедливости».

«Бако Саакян, Роберт Кочарян, все армяне Нагорного Карабаха — жертвы предательства. Мы в России, особенно после развала Советского Союза, особенно сейчас, должны хорошо понимать, что такое предательство. Я хочу, чтобы Бако Саакович, Роберт Седракович и все другие знали, что в России много людей, — много больше, чем армян в Армении и даже вообще в мире, — которые помнят, уважают и сочувствуют. Потому что совесть русского человека требует этого. Скажут: одного сочувствия и даже уважения мало. И будут правы. Но я уверен — время справедливости придет. Останемся вместе живы, чтобы увидеть и принять участие», — добавил Затулин.

На первый взгляд – простое поздравление, но по сути – откровенный жест поддержки в адрес сепаратиста, который не только официально обвиняется в совершении военных преступлений в Азербайджане, но и фактически отстранён и не приветствуется даже в Армении. Возникает закономерный вопрос: что стоит за подобными словами Затулина, и насколько допустима такая позиция со стороны российского депутата?

Поздравляя Саакяна, Затулин выразил сожаление, что не может ни позвонить, ни отправить телеграмму. Формально – в силу технической невозможности. Но в политическом контексте это выглядит как демонстративное сожаление о невозможности связаться с человеком, который, должен предстать перед судом за преступления против азербайджанского народа.

Ирония ситуации в том, что сам Саакян на данный момент не только разыскивается со стороны Азербайджана, но и находится в немилости в Армении. После 2020 года, особенно после полного краха сепаратистской администрации в 2023-м, армянское общество и политическая элита отмежевались от многих бывших деятелей «арцаха», возлагая на них часть вины за трагические последствия этой авантюры.

Константин Затулин не впервые выражает позицию, которая вызывает резкое неприятие не только в Азербайджане, но и среди прагматичных российских политиков. Его заявления по Карабаху трактуются как попытки играть в свою игру на кавказском направлении, игнорируя международное право и региональные реалии. Поддержка фигуры вроде Саакяна – это не просто проявление «личного мнения» депутата. Это политический месседж, адресованный как внутренней, так и внешней аудитории. И в этом месседже читается сожаление о потере «своих людей» на Южном Кавказе, нежелание мириться с итогами урегулирования конфликта и, возможно, реваншистские настроения.

Но возникает вопрос: а можно ли позволять государственному чиновнику открыто поддерживать лиц, причастных к десятилетиям нестабильности и страданий в регионе? Особенно тогда, когда Россия сама заявляет о приверженности территориальной целостности стран СНГ?

Ни для кого не секрет, что Затулин с 2022 года признан персоной нон грата в Азербайджане. Однако теперь он фактически противопоставил себя и армянским властям, выражая симпатию к человеку, от которого Армения предпочла дистанцироваться. Таким образом, депутат умудрился испортить отношения сразу с обеими странами, которым Россия обязана хотя бы формальной дипломатической нейтральностью.

Трудно не отметить абсурдность ситуации: российский политик выражает поддержку персонажу, которого Армения предпочла забыть, а Азербайджан — осудить. Это не дипломатия, это не стратегия. Это – эмоциональный выпад, граничащий с провокацией. Учитывая, насколько откровенно Затулин выражает симпатию к сепаратисту, возникает резонное предложение – может быть, Азербайджан действительно предоставит ему возможность воссоединиться с Бако Саакяном, но уже не за праздничным столом, а на скамье подсудимых?

В конце концов, если российский депутат так переживает за судьбу «старого друга», почему бы ему не разделить с ним участь? Юмор, конечно, чёрный. Но он уместен, когда речь идёт о людях, которые десятилетиями подогревали конфликт, разжигали ненависть и отбрасывали мир на десятки лет назад. Сегодня, когда мирное сосуществование народов Южного Кавказа – уже не мечта, а цель, подкреплённая конкретными шагами и международной поддержкой, любые попытки реанимировать «призраков прошлого» выглядят как откровенное вредительство. И в России должны об этом помнить…