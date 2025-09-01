Впервые в истории министры иностранных дел Пакистана и Армении провели телефонный разговор в минувшую пятницу, а в воскресенье страны установили дипломатические отношения на полях саммита ШОС в Китае.

Неожиданные контакты стали удивлением, ведь Пакистан до сих пор не признавал Армению как государство. Главной причиной такой линии Исламабада долгие годы был Карабахский конфликт. Пакистан открыто поддерживал Азербайджан, не устанавливал дипломатических связей с Арменией и на международных площадках неизменно выступал на стороне Баку. Теперь же, когда в регионе многое изменилось, возникают новые дипломатические реалии и возможности.

Политолог Ильяс Гусейнов в беседе с Minval Politika отметил, что впервые за долгое время можно говорить о новых перспективах взаимодействия в регионе. По его словам, телефонный разговор Исламабада и Еревана был не случаен и вряд ли был бы возможен без учёта позиции Азербайджана. «Все шаги Пакистана, — считает эксперт, — в этом направлении согласованы с Баку».

Гусейнов напомнил, что после Второй Карабахской войны Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. А после проведения локальных антитеррористических мероприятий и возвращения конституционного порядка на освобождённых территориях ситуация в регионе изменилась окончательно. Именно эти изменения, по его словам, создают новые возможности для дипломатии и сотрудничества.

По мнению Гусейнова, после вашингтонских соглашений между Азербайджаном и Арменией открывается реальная возможность для мирного сосуществования и установления дипломатических отношений.

«После заключения мирного договора, — подчеркнул он, — мы станем свидетелями открытия посольств и консульств в Баку и Ереване. Это будет важным новшеством в отношениях двух стран».

Эксперт также обратил внимание, что многие страны уже проявляют интерес к сотрудничеству с Южным Кавказом. Он предположил, что пакистано-армянский контакт может быть связан с будущими инициативами в рамках Шанхайской организации сотрудничества, где Армения стремится усилить своё участие.

«Армения заинтересована в том, чтобы стать частью транспортных маршрутов Восток–Запад, — отметил Гусейнов. — В перспективе это принесёт экономическую выгоду как государствам, так и народам региона».

По мнению политолога, Ереван стремится выстраивать более сбалансированную внешнюю политику, пытаясь наладить отношения не только с Индией, но и с Пакистаном, пусть даже пока речь идёт о первых контактах.

«Интересно и то, что ещё в годы оккупации азербайджанских территорий такие страны, как Турция, Саудовская Аравия и Узбекистан, отказывались устанавливать дипломатические отношения с Арменией. Теперь же, когда статус-кво изменился в пользу Азербайджана, а страна восстановила контроль над своими исконными землями, открывается новая страница в истории дипломатии на Южном Кавказе», — резюмировал политолог.