Синоптики опубликовали прогноз погоды в Азербайджане на 1 сентября.

Согласно информации Госслужбы гидрометеорологии, в Баку и на полуострове Абшерон ожидается сухая погода. Ночью и утром в отдельных районах будет туман. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21–26°C, днём 31–36°C. Атмосферное давление — 757 мм рт. ст., относительная влажность ночью 65–75%, днём 30–35%.

В регионах Азербайджана также ожидается преимущественно сухая погода. Ночью и утром в некоторых горных районах будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 18–23°C, днём 33–38°C, в горах ночью 13–18°C, днём 20–25°C.