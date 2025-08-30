Число приезжающих в Азербайджан из России сократилось на 12–14%. Об этом журналистам заявил советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде в ходе организованного агентством медиа-тура на пляжи поселка Шувелан.

Зафиксировано также аналогичное снижение числа приезжающих в Азербайджан из Индии. Советник председателя подчеркнул, что это также связано с геополитическими процессами, происходящими в регионе.

«Туризм — очень чувствительная сфера. В таких вопросах туризм больше всего подвергается таким воздействиям. Однако, в то же время, туризм — одна из сфер, которая быстро восстанавливается», — отметил К. Гулузаде.