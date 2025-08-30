28 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян провёл брифинг, который стал важным индикатором внешне- и внутриполитических приоритетов Еревана. В его выступлении прозвучали сразу несколько стратегических сигналов, которые позволяют оценить текущее положение Армении и направления её дальнейшего движения.

Главным акцентом брифинга стало заявление о том, что армяно-азербайджанский мир установлен, но процесс остаётся незавершённым и требует институционального оформления. При этом Пашинян подчеркнул, что трёхстороннее соглашение ноября 2020 года утратило свою актуальность, а ключевым документом новой эпохи стали договорённости, достигнутые 8 августа в Вашингтоне. Такой подход свидетельствует о смещении дипломатического фокуса: Армения предпочитает строить диалог с Азербайджаном в формате, где посредниками выступают США и европейские партнёры, а не Россия. Это создаёт новые возможности, но одновременно и риски. Многие, даже в самой Армении, включая оппонентов Пашиняна, убеждены что Москва вряд ли готова без сопротивления уступить свое место на Южном Кавказе Западу.

Особое значение имела оценка премьера по вопросу международного признания так называемого «геноцида армян». Впервые лидер Армении открыто признал, что подобные решения зачастую являются частью электоральных стратегий и инструментов давления в других странах, а их практическая ценность для самой Армении ограниченна. Этот шаг фиксирует сдвиг от «фантомной» дипломатии, когда в погоне за материализацией неоправданных амбиций Ереван обрекал себя на вечную вражду с соседними Турцией и Азербайджаном, к более прагматичному подходу, где во главу угла ставятся вопросы будущего развития и реальной региональной интеграции.

Впрочем, для того, чтобы делать окончательные выводы, стоит проследить за последующими шагами армянского руководства, которое, как известно, особой последовательностью в прежние годы явно не отличалось.

Пашинян также впервые чётко обозначил дилемму: Армения не сможет бесконечно совмещать членство в ЕС и ЕАЭС, и в какой-то момент выбор станет неизбежным. Хотя конкретные сроки такого решения не названы, сам факт публичного заявления подготавливает общественное мнение к возможному стратегическому развороту в сторону Европы. Это открывает перспективы углубления связей с ЕС, но одновременно усиливает напряжённость в отношениях с Москвой. Пока в Кремле такие пассажи армянского премьера воспринимаются сдержанно отрицательно. Что будет завтра – «бабушка на двое сказала», поэтому, чтобы не будировать дополнительную напряженность в отношениях с Ереваном, Москва предпочитает либо многозначительно отмалчиваться, либо выступать с витиеватыми формулировками, напоминая о союзническом долге и исторической связанности. Сейчас ей явно не до Армении.

Это хорошо понимает и Пашинян, который, между тем, занимается укреплением своих позиций во власти. В той связи показательной стала жёсткая риторика армянского премьера в отношении собственного кабинета. Он ясно дал понять, что министры, не разделяющие его политический курс, должны покинуть правительство. Это указывает на стремление к укреплению управляемости и исключению внутренних противоречий в переходный период. Вероятны кадровые перестановки, которые обеспечат монолитность власти, что особенно важно в преддверии парламентских выборов 2026 года.

В совокупности заявления Пашиняна вполне можно рассматривать в контексте переосмысления армянской государственности и поиска новой идентичности. Армения постепенно смещает внимание от вопросов безопасности к практической интеграции в международные форматы. Одновременно страна сталкивается с давлением извне — со стороны России и Запада — и с вызовами внутри, связанными с необходимостью консолидации власти и подготовкой общества к будущему выбору цивилизационного вектора.

Таким образом, брифинг 28 августа можно рассматривать как попытку зафиксировать новые ориентиры внешней и внутренней политики Армении. Перед страной стоит практическая задача: превратить заявления в работающие механизмы и при этом удержать баланс между внешним давлением и внутренними ожиданиями. Если Еревану удастся двигаться в этом направлении последовательно, это укрепит его позиции в регионе. В противном случае Армению ждёт очередной период неопределённости, когда каждое решение будет сопровождаться высокими политическими и социальными издержками.