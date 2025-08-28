Азербайджанский «Карабах» возвращается в большую Лигу чемпионов! После результативной дуэли с венгерским «Ференцварошем». Об этом повествуется в статье под заголовком «И «Карабах» в ЛЧ! 7 лет спустя с тем же тренером-легендой» на российском портале «Спорт сегодня». Minval приводит данную статью с сокращениями.

«Карабах» всегда крут в чемпионате Азербайджана: взяли титул четыре раза подряд, за 12 лет не выиграли золото лишь раз – в 2021-м пропустили «Нефтчи». Вот их главные лица:

Главный герой – 51-летний тренер Гурбан Гурбанов. Он во главе «Карабаха» уже 17 лет – аж с 2008-го. Подхватил команду, когда ему было 36 лет, за это время выиграл 13 трофеев и испробовал все три еврокубка. Гурбанов – самый титулованный тренер Азербайджана.

На «Ференцварош» в основе вышли три азербайджанца: защитники Бахлул Мустафазаде и Эльвин Джафаргулиев, а еще 21-летний вингер Нариман Ахундзаде. Причем Наримана считают большим талантом, самое время проявить себя в Лиге чемпионов.

Самый дорогой игрок стоит всего 2,5 млн евро: это 29-летний полузащитник Кади – знакомый по игре за «Краснодар», туда переходил как раз из «Карабаха». Потом приехал в «Ференцварош» (иронично!), но зимой 2024-го вернулся в Азербайджан. И теперь снова зажигает.

32-летний полузащитник Абделла Зубир – местная легенда с опытом топ-лиги. Играл за французский «Ланс» во второй половине 2010-х, оттуда поехал в Азербайджан, еще в 2018-м. Помогает в атаке, он заточен и на созидание. За столько лет максимально прижился.

Постараются теперь пошуметь в Лиге чемпионов еще громче, чем было семь лет назад», — говорится в статье.