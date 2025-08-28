Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь сказал правду, которую в Москве категорически отказываются принимать. В свежем интервью телеканалу «Аль-Арабия» Саудовской Аравии глава государства напомнил очевидное историческое событие: в 1920 году российская армия, тогда уже большевистская, вторглась в Азербайджан и оккупировала страну, положив конец Азербайджанской Демократической Республике. Факт, зафиксированный в исторических источниках, но вызывающий болезненные истерики в российском политико-информационном пространстве.

Вместо диалога — вой и агрессия. Вместо признания прошлого — попытка переписать его и снова навязать соседям старые схемы под новыми флагами. Особенно показательным стал выпад кремлёвского пропагандиста, так называемого «историка» Евгения Спицына, который заявил, будто «без России не было бы Азербайджана». Очередная имперская мантра, звучащая как угроза, а не как мнение.

Российские эксперты, политологи и медийные рупоры в очередной раз проявили болезненную реакцию на любое упоминание правды о колониальной и агрессивной политике России в XX веке. Почему? Потому что правда разрушает миф о «миссии Москвы по защите народов». Потому что признание оккупации — это первый шаг к признанию вины. А с этим в современной России огромные проблемы: и в истории, и в настоящем.

Тем не менее игнорировать факты не получится. И чем громче в Кремле пытаются заглушить историю, тем явственнее она звучит.

Комментируя интервью президента, азербайджанский историк и политолог Ризван Гусейнов в разговоре с Minval Politika отметил, что это заявление было не только своевременным, но и абсолютно уместным в свете усиливающейся риторики реваншизма в России. По его словам, реакция из Москвы на слова Алиева чётко показала, что «имперская болезнь» в российском обществе не только сохраняется, но и прогрессирует — особенно в последние годы.

«Часто можно услышать: мол, зачем поднимать болезненные темы, надо забыть, жить дальше. Но замалчивание проблем никогда не приводит к их исчезновению. История показывает, что с момента распада СССР, особенно в последнее десятилетие, в России всё больше укореняется риторика возврата к имперским формам управления и мышления — от силовиков и политиков до обычных граждан», — подчеркнул Гусейнов.

По его мнению, Азербайджану, как соседу и как стране, уже пережившей оккупацию и многолетнюю борьбу за независимость, жизненно важно осознавать и обсуждать подобные темы. Он отметил, что не только эксперты, но и всё общество должно понимать, с кем имеет дело:

«Россия — ядерная держава, самая большая страна в мире, и если в её обществе распространяются идеи реваншизма, Азербайджан обязан понимать риски и формировать свою политику с учётом этих реалий», — пояснил эксперт.

Историк также напомнил, что у каждой страны, в том числе у бывших республик СССР, есть своё право на историческую память и государственную идентичность. Азербайджан не исключение.

«Азербайджанский народ обладает уникальной историей государственности. Мы создавали собственные государства как в средние века, так и в новое время. А Демократическая Республика 1918 года стала символом современной независимости, которую у нас отобрали большевики. Тогда, в 1920-м, нашу независимость буквально утопили в крови и опять подключили нас к своему имперскому проекту. И если сейчас мы снова говорим об этом — это не попытка спровоцировать, а напоминание, какой ценой мы её вновь обрели в 1991 году», — отметил Гусейнов.

По его словам, победа в Карабахской войне окончательно завершила один из главных этапов этой борьбы. И сегодня, как никогда, азербайджанское общество ясно понимает: независимость — это не подарок, а результат жертв, борьбы и исторической памяти.

«Мы никогда не забудем тех, кто отнимал у нас независимость. Те, кто потворствовал оккупации, не могут претендовать на моральное превосходство. И нынешние попытки России вновь построить нечто вроде СССР или имперского союза — обречены», — заявил он.

Гусейнов также подчеркнул, что Азербайджан строит свою политику в другом, гораздо более современном и цивилизованном ключе:

«У нас есть свои союзники, свои партнёры. Мы строим евразийское пространство нового типа — от Центральной Азии и Китая до Турции и Европы. Это культурное, экономическое и транзитное пространство, основанное на взаимовыгодном сотрудничестве. К нам присоединяются партнёры, которые не обязательно граничат с нами и не всегда являются частью тюркского мира, но они настроены на равноправное сотрудничество, а не на доминирование. И это наш осознанный, принципиальный выбор, который кардинально отличается от того, что пытается навязать Россия. В то время как Азербайджан и его партнёры строят модель равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, Москва продолжает стремиться к доминированию и гегемонии над соседями — пути, который уже неоднократно приводил её к историческим тупикам», — объяснил историк.

В завершение Гусейнов отметил, что те российские эксперты и журналисты, кто продолжает служить умершему имперскому проекту, наносят вред не только соседям, но и собственной стране:

«Их политика — это не просто ошибка. Это историческая слепота, которая уже не раз оборачивалась катастрофами для самой России. И, похоже, выводов там так и не сделали», — резюмировал он.