Австрийские власти усилили меры безопасности в отношении генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси после получения разведданных о возможной угрозе его жизни.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Австрийские власти располагают разведданными, указывающими на наличие угрозы со стороны «связанных с Ираном лиц» в адрес Гросси.

Штаб-квартира МАГАТЭ находится в Вене. После получения информации об угрозе для Гросси от некой третьей стороны австрийские власти решили перевести его под усиленную круглосуточную охрану. В конце июня к главе агентства приставили бойцов из отряда специального назначения МВД Австрии «Кобра».

Как утверждал один из источников издания, угроза исходит от «связанных с Ираном лиц». По словам второго собеседника газеты, источник угрозы находится непосредственно в Иране и власти Австрии очень серьезно относятся к сложившейся ситуации.