Информированное общество представляет собой сильное образование, потому что владеет ситуацией и при необходимости уверенно участвует в важных процессах. Выстраивающие парадигмы развития элиты потому и восполняют информационный вакуум, чтобы в случае надобности полагаться на знания, навыки и опыт лучших сил.

Невозможно не заметить, как армянский премьер Никол Пашинян в последнее время намеренно расширяет границы прямого диалога с обществом. Он уверенно пользуется возможностями различных форматов — от социальных сетей до особенностей эпистолярного жанра. Одной из его целей является информирование сограждан о принципиальном и насущном, чтобы люди на местах имели ясные представления не только о текущих событиях, но и о том, что имело место в прошлом.

В своём послании народу по случаю принятия декларации независимости Армении он коснулся многих аспектов общественно-политической, морально-психологической сторон жизни страны. Премьер смело раскритиковал декларацию, заявив, что многие её положения противоречивы и ошибочны, ибо не отвечают истинным чаяниям народа.

В его понимании нарушающие сознание народа несоответствия выдержаны в духе идеологии советов. По этой причине они не имели ничего общего с реальными ожиданиями и надеждами армянского народа.

Среди прочего премьер коснулся истории и характера карабахского движения, которое завело армянское общество в ступор. По его мнению, оно не позволило народу реализовать свои лучшие качества для осуществления судьбоносных программ и идей. Автор обращения возвестил ненужность продолжения усилий в этом направлении, обозначив ключевой момент: «Дальнейшее развитие карабахского движения означает упразднение независимости Республики Армения».

В понимании армянского лидера условием для сохранения стратегии независимости и её воплощения в жизнь является отказ от карабахского движения. Взамен пагубной идеологии, которая предполагала решение так называемого территориального вопроса, нынешняя Армения ставит на стратегию создания «Настоящей Армении», при которой станет возможным мир между Арменией и Азербайджаном. Прагматичный выбор открывает также дорогу к примирению с Турцией посредством полноценного диалога.

Итак, Армения Пашиняна провозглашает курс на добрососедство со всеми сопредельными государствами ради углубления интеграции, которая обещает покончить с изоляцией и превратить Ереван в реального и интересного партнёра для всех стран и всего мира.

Некоторые смыслы, переданные армянским премьером в послании, стоят того, чтобы к ним вернуться, и тема карабахского движения — в первую очередь. Оно родилось в недрах советской системы, когда в верхней части древнего азербайджанского Карабаха зрели сепаратистские умонастроения. Время от времени местные националисты, которых поддерживали не только радикалы Армении, но и пробравшиеся к кремлёвским верхам так называемые коммунисты с дашнакскими замашками, иностранные эмиссары впрыскивали в регион вирусы антагонизма. Искусственно нагнетались конфронтационные тренды, о которых знали не только в партийных органах, но и в структурах всесильного КГБ. Всё спускалось на тормозах.

После второго возвращения во власть Гейдар Алиев неоднократно рассказывал о том, как в пятидесятых, шестидесятых и семидесятых годах в Ханкенди, других частях Карабаха периодически вспыхивали межнациональные распри. Зачинщиками выступали матерые армянские националисты, которые действовали по инструкциям, полученным извне. Иногда едва удавалось успокаивать волнения, которые охватывали крупные города и сёла. Было заметно, как непримиримые элементы раскачивали лодку, чтобы привести дело к большой бойне и на этой почве поднять вопрос о передаче Карабаха Армении.

Пашинян не случайно обращает внимание на то, как основные идеологические положения декларации о независимости выражали модель коллективного армянского патриотизма, которая «постепенно, но последовательно прививалась Советским Союзом с 1950-х годов, в условиях установления железного занавеса и начала холодной войны». Достаточно вспомнить, что после завершения Второй мировой войны советская идеология стала активно продвигать по миру идею превосходства советского образа жизни над западным.

Искусственно поднимая планку народной дипломатии, Москва тогда активно пропагандировала рецепты жизни на основе коммунистических и советских ценностей. Усиленно поощрялась идея репатриации в СССР различных национальных групп. Армянам отводилась одна из центральных ролей, поскольку они, будучи разбросанными по многим странам и континентам, легко поддавались на идеологические уловки советов. Из стран Ближнего Востока, Южной Америки и даже Европы многие армяне подались в СССР под видом репатриации в «национальный очаг». Под этим соусом и перенесли большие бедствия азербайджанцы Армении, которых беспощадно выселяли местные власти в целях обеспечения жизненного пространства для репатриантов.

Советское разведсообщество вело свои разработки, чтобы сбить с толку не только идеологических противников, но и простых людей, навязывая им свои стандарты жизни. А западные разведцентры через своих агентов действовали в рамках собственных разработок. Тогда ещё не ясно было, чья возьмёт, но к 80-м окончательно стало ясно, что западные центры переиграли советов.

В провале левых пагубную роль сыграли армяне, инкорпорированные в социалистическую систему нескольких стран с далеко идущими целями.

А случайно ли было то, что в восьмидесятых годах Армения практически вся была во власти мракобесов и националистов, а колонну карабахского движения возглавили первые лица творческих союзов республики? Сильва Капутикян, Генрих Игитян, Зорий Балаян и другие «творческие личности», спекулируя своим именем и положением, повели народ по ложным путям к «спасительным целям». В реалиях же они оказали медвежью услугу обществу, которое в результате оказалось обманутым и ни с чем.

Трудно не согласиться с армянским премьером, когда он говорит, что «подсознательной целью старой социально-психологической системы была стратегическая невозможность существования независимого государства Армения, поскольку страна, находящаяся в конфликтном окружении, не может построить настоящую независимость». Для республики была уготована роль регионального изгоя, чтобы она постоянно конфликтовала с окружением. А разве последовавшие после карабахские войны не есть тому подтверждение?

Пашинян уверен в ненужности карабахского движения, поскольку оно тождественно «упразднению независимости Республики Армения».

Советского Союза не стало, но его уродливые традиции продолжают жить в идеологической сфере новой России. Очевидно, что политические круги включились в реанимацию отживших концепций по созданию конфликтов, манипулируя сознанием масс и отдельных групп. Азербайджан не разделяет порочную практику, подразумевающую возврат к прошлому. Во многом видения азербайджанского политического авангарда совпадают с умозаключениями армянского премьера.

В бытность СССР закрытые структуры активно занимались экспортом левой идеологии, готовили военный и агитационный десант в разные направления. Особое внимание уделялось подготовке вооружённых спецгрупп, которые совершали государственные перевороты в слабых странах. Эти же группы провоцировали религиозно-этнические конфликты ради обострения положения в турбулентных регионах мира, где фиксировались интересы советов. В странах Ближнего Востока и не только в дестабилизирующие процессы вовлекались специально обученные армянские националисты, дашнаки и радикалы из зарубежных диаспор.

Мало что изменилось в применяемых технологиях, рассчитанных на дестабилизацию положения в странах и больших пространствах. Если раньше в СССР инструкции передовым группам подрывников поступали от органов безопасности, то сегодня реваншисты, националисты Армении действуют по указаниям российских спецслужб, что унаследовали практику предшественников.

Армянской власти во главе с Николом Пашиняном удаётся выстраивать курс на стабилизацию с учётом ошибок прошлого. Армения постепенно выходит из шинели зловещего прошлого, проявляя признаки оздоровления на пути к подлинной независимости. Объективный взгляд позволяет видеть, что страна движется вперёд, понимая реальную цену стабильности и мира.

Нельзя не соглашаться с главой правительства, который говорит, что мир должен стать предметом ежедневной заботы и внимания, он должен стать институциональным. Ереван больше не желает подстраиваться под чужое мировоззрение, чтобы снова оказаться в зависимом положении. Ереван надеется, что его встреча в Вашингтоне 8 августа с Ильхамом Алиевым и Дональдом Трампом есть новая точка отсчёта, которая обнадёживает, указывая на верный курс.

Общество должно быть в курсе происходящих перемен. Только будучи информированным и предупреждённым, оно способно занять верную позицию перед всеми испытаниями, вызовами и трудностями.