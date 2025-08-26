Российским пропагандистам, захлёбывающимся в агрессии, двойных стандартах и паранойе, давно стоило бы перечитать роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Не просто перечитать — вдуматься. Ведь в этом великом произведении сатиры и философии заложена куда более точная диагностика их состояния, чем любой политический разбор.

И прежде всего перечитать этот роман следует одному из главных рупоров Кремля — Владимиру Соловьёву.

Он в ура-патриотическом угаре вдруг обрушился на российского политолога Сергея Маркова. И дело в том, что агрессия в отношении Маркова — не просто разборки в «своём кругу», а яркое свидетельство глубокой болезни российского медиапространства.

Соловьёв раскритиковал Маркова, фактически обвинив его в предательстве. Причина? Тот осмелился съездить в Азербайджан, где, по мнению пропагандиста, находиться «едва ли не преступно».

В типичной для себя манере Соловьёв предложил не просто «осудить», а арестовать, назвать «иностранным агентом» и… фактически устранить. Цитировать его буквально — значит воспроизводить язык ненависти. Но главное — это не слова, а то, что за ними стоит.

Здесь невозможно не вспомнить сцену из «Мастера и Маргариты», где поэт Иван Бездомный требует отправить Канта на три года в лагеря.

Ирония Булгакова в том, что такие заявления выглядят абсурдными и комичными. Однако в нынешней российской реальности этот абсурд перестал быть литературной метафорой — он стал нормой. Соловьёв, сам того не замечая, буквально воплощает образ Ивана Бездомного, с той лишь разницей, что у Булгакова над этим можно было посмеяться. Сейчас — не до смеха.

А ведь совсем недавно Соловьёв с тем же надрывом клялся в любви к Европе, покупал недвижимость в Италии и рассуждал о свободе. Но дело не только в этом. Не секрет, что Соловьёв и Ко годами лоббировали интересы армянского лобби — и, разумеется, не бесплатно. Поэтому неудивительно, если вилла в Италии оказалась купленной в том числе за «отработку» интересов Еревана за счёт бесконечной травли Азербайджана.

Он один из тех самых хамелеонов, о которых Платонов писал: «Изменчивая душа — проклятие России». Сегодня он — «патриот», завтра — кто угодно, если ветер изменится. В этом суть пропагандистской мимикрии: быстро принять форму, выгодную в данный момент. Однако хамелеоны не строят государства — они только приспосабливаются к его разрушению.

Нападки на Маркова — тревожный сигнал даже не потому, что тот является «одним из своих». Дело в ином: это симптом режима, который пожирает сам себя. Когда даже лояльные эксперты становятся объектами нападок за малейшее отклонение от линии партии, это уже не вертикаль власти — это вертикаль страха.

Кремль, вместо того чтобы в это крайне сложное для страны время искать союзников, зарывается в «болото изоляции».

Здесь возникает ещё один вопрос: а если следовать логике Соловьёва, не стоит ли тогда «осудить» и самого Владимира Путина, который в августе прошлого года совершил официальный визит в Азербайджан? Или, может, «патриотический гнев» не распространяется на верховного лидера? Очевидно, что подобные «разоблачения» работают избирательно — исключительно на тех, кого удобно использовать как жертву момента.

И вот тут становится действительно страшно. Если даже самые безобидные жесты внутри системы, вроде обычной деловой поездки, трактуются как предательство — что дальше? Будут ли арестовывать за то, что кто-то поприветствовал коллегу из Армении?

Вся эта истерия — показатель того, что российский истеблишмент сам себя загоняет в ловушку. Когда информационное пространство заполняется только криками вроде: «Кто не с нами, тот враг!», — ни о каком конструктиве речи быть не может. Это не сплочение общества, это его разрушение изнутри.

Но, как и в булгаковском романе, где истина в конечном счёте торжествует — пусть даже ценой боли и страданий, — сегодняшняя ситуация в российском медиапространстве также обнажает истину.

И всё же хотелось бы спросить у проармянской шавки: Отправим Путина за решётку? Он же в Азербайджане был…