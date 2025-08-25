Политолог Сергей Марков в разговоре с «Осторожно Media» заявил, что опасается уголовного преследования после призывов пропагандиста Владимира Соловьёва.

«Конечно, опасаюсь. Он обещал сделать меня иноагентом — и смог», — отметил Марков.

Отвечая на вопрос, собирается ли он покинуть Россию, политолог сказал, что таких планов нет: «Хочется верить в Россию».

Ранее кремлёвский пропагандист и проармянская шавка Владимир Соловьёв потребовал посадить политолога Сергея Маркова.

«Ну, одного там, азербайджанского, вскрыли, но его ещё надо посадить. Надо проверить, какие там деньги шли, и в тюрьму посадить. Надо добивать до конца всех агентов влияния», — истерил Соловьёв в прямом эфире.