Американский лидер Дональд Трамп рассчитывает «в какой-то момент» провести встречу с руководителем КНДР Ким Чен Ыном.

«В действительности я его однажды увижу. Настроен на встречу с ним», — отметил Трамп, комментируя вопрос, касавшийся КНДР и Ким Чен Ына. «Мы в какой-то момент встретимся. Я в действительности настроен на это», — сказал американский лидер.

«У меня очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном», — добавил Трамп. «Я знаю его лучше, чем вы, — отметил глава вашингтонской администрации, обращаясь к журналистам. — Я знаю его лучше, чем почти все остальные. За исключением его сестры. Она знает его хорошо».

«Я лажу с ним очень хорошо. И у нас не было проблем», — подчеркнул американский лидер. «Когда я вступил в должность, с ним не было проблем. Не было много испытаний, ракет. Отмечу, что он располагает большими возможностями», — поведал Трамп.

