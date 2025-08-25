В Азербайджане продолжают появляться новые подробности скандала вокруг группы иранских студенток, часть которых была депортирована за занятие проституцией. Масштабы их деятельности оказались значительно шире, чем предполагалось, пишут СМИ.

Сообщается, что в Баку в одном из бизнес-центров под контролем иностранного бизнесмена проходили закрытые вечеринки с участием дипломатов и предпринимателей.

Согласно информации, некоторые из студенток поддерживали связи с депутатом Милли Меджлиса и рядом чиновников.

Иранская сторона заявляет, что часть девушек была обручена и публикации в прессе подрывают их репутацию. Однако сами студентки выкладывали откровенные фото в соцсетях, нарушая законы своей страны.

По данным СМИ, некоторых из них привлекли к сотрудничеству иранские спецслужбы. Их задачей было устанавливать контакты с влиятельными людьми в Азербайджане и участвовать в вербовке.

Официально подтверждено: въезд в страну запрещён 11 гражданкам Ирана, пятеро уже депортированы.