На фоне непростых отношений между Баку и Москвой каждый дипломатический жест привлекает особое внимание. Телефонный разговор главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с его российским коллегой Сергеем Лавровым вызвал волну обсуждений. Этот контакт состоялся в условиях заметного охлаждения риторики, нарастающего недоверия и болезненных эпизодов, отразившихся на восприятии двустороннего партнёрства.

В региональной политике, где каждый сигнал читается между строк, даже один телефонный звонок может означать больше, чем кажется. Одни могут расценивать его как рутинный дипломатический обмен, другие — как возможный поворотный момент, свидетельствующий о желании смягчить напряжённость.

Как интерпретировать этот дипломатический контакт? Может ли он стать поворотной точкой или, по крайней мере, первым шагом к разрядке в отношениях? Является ли это лишь формальностью — или всё же сигналом о готовности Баку и Москвы к осторожному сближению?

Своим мнением по поводу значимости этого разговора с Minval Politika поделился депутат Милли Меджлиса Азербайджана Азер Бадамов.

Депутат напомнил, что 22 августа в Астрахани под руководством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и заместителя председателя Правительства РФ Алексея Оверчука состоялось 23-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией. По его словам, на заседании обсуждались как текущее состояние, так и перспективы двустороннего экономического взаимодействия — от инвестиций и промышленности до транспортно-транзитных проектов.

Примечательно, подчеркнул Бадамов, что уже на следующий день после этой встречи состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД России Сергеем Лавровым. На его взгляд, эта последовательность событий не случайна, и он расценивает её как важный шаг именно в период нарастающей напряжённости между двумя странами.

«Азербайджан никогда не был сторонником напряжённости с соседними государствами. Что касается нынешнего непростого этапа в отношениях с Россией, то, по моему мнению, его причина — не в нас, инициатором трудностей является именно Москва. Мы не молчим, когда сталкиваемся с несправедливостью, а отвечаем адекватно», — отметил депутат.

Бадамов также отметил, что, когда со стороны предпринимается шаг к устранению трудностей в отношениях, мы тоже действуем соответственно.

«У министров иностранных дел есть достаточно тем для обсуждения, а дальнейшее обострение ситуации не принесёт выгоды ни одной из сторон», — отметил парламентарий.

Депутат выразил мнение, что для снижения напряжённости между двумя странами необходимо проводить встречи, обсуждения и переговоры на высоком уровне, в ходе которых следует обсуждать и устранять допущенные ошибки. В этом контексте он считает, что телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств может стать отправной точкой для следующих позитивных шагов.

Политолог Фархад Мамедов также считает, что телефонный разговор Джейхуна Байрамова с Сергеем Лавровым состоялся после заседания Межправительственной комиссии, инициатором которой выступила российская сторона. По его словам, подобные заседания проходят ежегодно, однако в этот раз Россия особенно настаивала на проведении встречи, в ходе которой обсуждалось большое количество вопросов, представляющих взаимный интерес.

«Отношения между Россией и Азербайджаном сегодня приобрели многоплановый и многоуровневый характер. Решить все накопившиеся проблемы сразу практически невозможно. Именно поэтому, на мой взгляд, звонок министра иностранных дел Азербайджана его российскому коллеге, состоявшийся на следующий день после заседания комиссии, был связан с темами, обсуждавшимися между вице-премьерами Шахином Мустафаевым и Алексеем Оверчуком», — отметил политолог.

Фархад Мамедов считает, что, по всей видимости, в ходе встречи были обозначены позиции сторон по ряду направлений и сформулированы взаимные запросы — с целью урегулирования отдельных кризисов, замораживания некоторых вопросов, купирования других.

«После заседания стороны, вероятно, сформировали свои позиции, и Байрамов мог довести до российского коллеги ответную реакцию на озвученные предложения», — добавил Мамедов.

Что касается сути обсуждаемых вопросов, политолог полагает, что определённая ясность может наступить к концу месяца — в рамках саммита ШОС в китайском Тяньцзине (пройдёт с 31 августа по 1 сентября), а также мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы во Второй мировой войне, где ожидается участие президентов Азербайджана и России.

«Можно предположить, что в рамках этих событий возможна двусторонняя встреча глав государств. Однако формат и содержание такой встречи, либо даже её отсутствие, станут прямым результатом текущих дипломатических переговоров. Если по большинству вопросов достичь согласия не удастся, встреча, скорее всего, не состоится. В случае же сближения позиций и шагов навстречу друг другу такая встреча вполне возможна», — заявил эксперт.

В заключение он отметил, что звонок Байрамова Лаврову стал логичным продолжением переговоров между вице-премьерами в Астрахани.