23 августа 2025 года состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщили в МИД Азербайджана, стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня, включая политическое, экономическое и гуманитарное сотрудничество, а также региональную и международную безопасность.

Отдельное внимание было уделено итогам последнего заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией, которое прошло 22 августа в Астрахани. Министры отметили его результаты как весьма успешные.

Кроме того, в ходе беседы был проведён обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.