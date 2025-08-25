Упрощены визовые процедуры для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджан в связи с проведением в Баку Формулы-1.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, иностранцы и лица без гражданства, прибывающие в Азербайджан в связи с гонкой, могут получить визы в международных аэропортах нашей страны с 25 августа по 30 сентября 2025 года.

Основанием для выдачи визы является аккредитационная карта или иной документ, подтверждающий аккредитацию согласно соответствующим правилам международных организаторов гонок «Формула-1» Formula One Management Limited и Международной автомобильной федерации, аккредитационная карта, подтверждающая аккредитацию в компании Baku City Circuit Operating Company, билет на гонку «Формула-1», которая пройдет в Баку, в том числе электронный билет, или один из документов, подтверждающих приобретение билета.