Россия запросила экстренное заседание СБ ООН по теме подрыва «Северных потоков», оно назначено на 26 августа, сообщил первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«В связи с появившейся новой информацией о задержании подозреваемого в организации терактов на «Северных потоках» в сентябре 2022 года Россия запросила срочное заседание СБ ООН. Будем привлекать внимание к затягиванию хода немецкого расследования и его нетранспарентности для Совета Безопасности. Панамское председательство СБ назначило его на 16.00 по Нью-Йорку (23.00 по Москве) 26 августа», – написал российский дипломат.

В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, который, предположительно, выступил координатором диверсий на газопроводах «Северный поток» в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова арестовали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. О находящемся в розыске человеке местные карабинеры узнали после его регистрации в гостиничном комплексе.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу – «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах — беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.

Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на «Северных потоках», но ни разу их не получала.