В Бишкеке появится возможность изучать азербайджанский язык, литературу и культуру. Агентство по дошкольному и общему образованию Азербайджана объявило конкурс на вакансию преподавателя азербайджанского языка в средней школе №103 имени Низами Гянджеви. Целью данной инициативы является распространение знаний об азербайджанском языке, истории и национальных ценностях в Кыргызстане, а также укрепление азербайджанской идентичности за рубежом.

Кандидаты должны иметь высшее педагогическое образование по соответствующему профилю, пройти экзамен MİQ или иметь минимум трёхлетний педагогический стаж. В Агентстве отмечают, что приветствуются знание русского или кыргызского языка, а также умение работать в мультикультурной среде.

Надо сказать, что отбор будет проходить в три этапа: проверка документов, собеседование (или открытый урок) и итоговое решение конкурсной комиссии. Впоследствии будет заключен трудовой договор сроком на один учебный год. Зарплата учителя будет выплачиваться государством Кыргызстана, а остальные расходы — Азербайджаном. Документы для участия в отборе нужно предоставить не позднее 21:00, 28 августа.