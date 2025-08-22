Еврокомиссар Андрюс Кубилюс резко отреагировал на заявления главы МИД России Сергея Лаврова, усомнившись, кто в Кремле принимает решения.

«Кто настоящий хозяин: Путин или Лавров? Как можно вести переговоры с Путиным, если после встречи с Трампом Лавров публично отрицает его обещания? Возможно, Путин — не хозяин в Кремле?», — написал он в X.

Тем временем, по данным Bloomberg, именно комментарии Лаврова о гарантиях безопасности для Украины вызвали «трещину» в переговорах между Россией и США. Европейские чиновники считают, что Москва может попытаться убедить Вашингтон отказаться от роли гаранта Киева и перевести переговоры с президентского уровня на более низкий. Несколько дипломатов расценили это как намерение России «затормозить» процесс урегулирования при посредничестве США.

Ранее Лавров утверждал, что гарантии безопасности Украины должны обеспечивать Китай, США, Великобритания и Франция, но без участия России этот процесс якобы «путь в никуда». Его слова фактически поставили под удар переговоры Москвы и Вашингтона.