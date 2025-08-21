Мы отомстили врагу на поле боя. Мы в очередной раз показали величие нашего народа. Мы не сделали с ними того, что они сделали с нами. Хотя то, что они сделали, никогда не сотрется из нашей памяти. В том числе военные преступления, совершенные против кельбаджарцев, геноцид, Ходжалинский геноцид, враждебность, неприязнь и зверства в отношении наших граждан из других регионов, никогда не сотрутся и не должны стереться из нашей памяти.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на встрече с переселившимися в Кельбаджар гражданами.

«Я говорю это и как Верховный главнокомандующий страны, победившей в войне, и как участник сегодняшнего мирного процесса с Арменией, побежденной Арменией. Мы не хотим войны. Мы хотим мира. Однако эта кровавая история никогда не должна стереться из нашей памяти, мы не должны вестись на сладкие речи, должны быть бдительными. Конечно, наши Вооруженные силы каждую минуту, каждый день стоят на страже интересов и безопасности нашего государства. Мы наблюдаем, видим и будем видеть возможные источники угроз. Мы наращиваем нашу военную мощь. После Второй Карабахской войны в связи с развитием наших сил как на Каспии, так и всех других Вооруженных сил мы увеличили численность наших сил специального назначения на тысячи бойцов – не хочу называть точную цифру, но намного, были созданы новые силы коммандос.

В нашу страну доставлены самые современные беспилотные летательные аппараты, новые артиллерийские системы. Заключены контракты на приобретение новых боевых самолетов, а имеющиеся полностью модернизированы. Мы в любой момент должны быть готовы к войне, потому что ход процессов в мире таков, что невозможно предугадать, что будет завтра. Гарант нашей безопасности – мы сами, государство, народ и наши Вооруженные силы. Поэтому если в чью-то больную голову взбредет мысль совершить какую-либо провокацию против Азербайджана, то, я думаю, они вновь об этом пожалеют. А мы отныне будем жить как народ-победитель и победоносное государство», — добавил лидер государства.