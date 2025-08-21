Президент Кыргызстана Садыр Жапаров назвал западные санкции против банков страны попыткой не допустить её развития.

Так он прокомментировал введённые Великобританией ограничения в отношении «Капитал-Банка» за якобы обход антироссийских санкций. Ранее, в январе, под санкции США попал «Керемет Банк».

Жапаров отметил, что экономика Кыргызстана демонстрирует быстрый рост: ВВП увеличился на 11,7%, страна занимает ведущие позиции в СНГ. По его словам, именно это вызывает давление великих держав, которые «не хотят, чтобы другие страны быстро развивались».