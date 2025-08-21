Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провёл телефонный разговор с секретарём Совбеза РФ Сергеем Шойгу.

Григорян представил достигнутые 8 августа в Вашингтоне соглашения по нормализации отношений с Азербайджаном и заявил, что в регионе установлен мир, отвечающий интересам всех стран. Он также отметил значение разблокирования коммуникаций и новых экономических возможностей.

Шойгу, в свою очередь, рассказал об итогах встречи президентов России и США на Аляске. Стороны обсудили вопросы армяно-российской повестки.