В ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона, в рамках которого «предпринимаются усилия по демонизации России, активно фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене», а также оказывается военная помощь Киеву, принято решение о включении в российский «стоп-лист» ряда представителей СМИ, НПО, консалтинговых структур и экспертного сообщества Великобритании. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Ниже список подданных Великобритании, которым отныне закрыт въезд в Россию:
Иэн Роланд Гарнер, научный сотрудник Института Пилецкого (Pilecki Institute, Польша) и Центра международной и оборонной политики Университета Куинс (Канада);
Том Китинг, директор Центра по проблемам финансов и безопасности Королевского института оборонных исследований;
Денис Макшейн, бывший заместитель министра иностранных дел Великобритании и экс-депутат британского парламента;
Элеанор Никол, бывший исполнительный директор международной лоббистской организации B4Ukraine;
Имоджен Пейтер, руководитель НПО «Британские друзья Украины» (UK Friends of Ukraine);
Бенджамин Таллис, бывший директор НПО «Инициатива демократической стратегии» (Democratic Strategy Initiative, ФРГ) и руководящий сотрудник компании «Хелсинг» (Helsing, ФРГ);
Торрин Марк Уилкинс, директор НПО «Мозговой трест «Центр» (Centre Think Tank Foundation);
Рафаэль Бер, колумнист газеты «Гардиан»;
Дэвид Джозеф Блер, корреспондент газеты «Дейли телеграф»;
Эдриэн Дэвид Голдберг, редактор и продюсер телеканала «Байлайн ТВ» (Byline TV, Великобритания);
Пол Конрой, фотограф-фрилансер;
Мэтью Филипп Сайед, колумнист газеты «Таймс»;
Джон Пол Суинни, корреспондент газеты «Байлайн таймc» и телеканала «Байлайн ТВ»;
Джеймс Холланд, публицист в области истории;
Нил Барнетт, исполнительный директор консалтингового агентства Istok Associates Limited;
Уильям Гиддес, директор консалтинговой компании International Corporate Protection Limited;
Доминик Мерфи, начальник Контртеррористического управления Лондонской полиции;
Джонатан Руперт Холл, уполномоченный при Правительстве Великобритании по контртеррористическому законодательству;
Зарина Забриски, гражданка США, журналист-фрилансер и публицист на Украине, сотрудничает с телеканалом «Байлайн ТВ»;
Сэмюэл Нэйтэн Рамани, гражданин Канады, колумнист газеты «Дэйли телеграф», ассоциированный научный сотрудник Королевского института оборонных исследований и исполнительный директор консалтинговой компании Pangea Geopolitical Risk Ltd;
Кейлин Робертсон, журналист-фрилансер на Украине, сотрудничает с телеканалом «Байлайн ТВ».