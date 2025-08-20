В ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона, в рамках которого «предпринимаются усилия по демонизации России, активно фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене», а также оказывается военная помощь Киеву, принято решение о включении в российский «стоп-лист» ряда представителей СМИ, НПО, консалтинговых структур и экспертного сообщества Великобритании. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Ниже список подданных Великобритании, которым отныне закрыт въезд в Россию:

Иэн Роланд Гарнер, научный сотрудник Института Пилецкого (Pilecki Institute, Польша) и Центра международной и оборонной политики Университета Куинс (Канада);

Том Китинг, директор Центра по проблемам финансов и безопасности Королевского института оборонных исследований;

Денис Макшейн, бывший заместитель министра иностранных дел Великобритании и экс-депутат британского парламента;

Элеанор Никол, бывший исполнительный директор международной лоббистской организации B4Ukraine;

Имоджен Пейтер, руководитель НПО «Британские друзья Украины» (UK Friends of Ukraine);

Бенджамин Таллис, бывший директор НПО «Инициатива демократической стратегии» (Democratic Strategy Initiative, ФРГ) и руководящий сотрудник компании «Хелсинг» (Helsing, ФРГ);

Торрин Марк Уилкинс, директор НПО «Мозговой трест «Центр» (Centre Think Tank Foundation);

Рафаэль Бер, колумнист газеты «Гардиан»;

Дэвид Джозеф Блер, корреспондент газеты «Дейли телеграф»;

Эдриэн Дэвид Голдберг, редактор и продюсер телеканала «Байлайн ТВ» (Byline TV, Великобритания);

Пол Конрой, фотограф-фрилансер;

Мэтью Филипп Сайед, колумнист газеты «Таймс»;

Джон Пол Суинни, корреспондент газеты «Байлайн таймc» и телеканала «Байлайн ТВ»;

Джеймс Холланд, публицист в области истории;

Нил Барнетт, исполнительный директор консалтингового агентства Istok Associates Limited;

Уильям Гиддес, директор консалтинговой компании International Corporate Protection Limited;

Доминик Мерфи, начальник Контртеррористического управления Лондонской полиции;

Джонатан Руперт Холл, уполномоченный при Правительстве Великобритании по контртеррористическому законодательству;

Зарина Забриски, гражданка США, журналист-фрилансер и публицист на Украине, сотрудничает с телеканалом «Байлайн ТВ»;

Сэмюэл Нэйтэн Рамани, гражданин Канады, колумнист газеты «Дэйли телеграф», ассоциированный научный сотрудник Королевского института оборонных исследований и исполнительный директор консалтинговой компании Pangea Geopolitical Risk Ltd;

Кейлин Робертсон, журналист-фрилансер на Украине, сотрудничает с телеканалом «Байлайн ТВ».