Состоялась встреча президентов Украины и США, Владимира Зеленского и Дональда Трампа, в Белом доме после переговорной фазы с Владимиром Путиным на Аляске. Встреча, не только начавшаяся с комплементарного вступления, в рамках которого президенты, в отличие от предыдущего рандеву, расписывались в похвале один другому, но и проходившая при последующем участии представителей европейской коалиции, прибывшей в Вашингтон поддержать Владимира Зеленского.

Кто-то видел в этой встрече нечто судьбоносное, кто-то — ожидаемо нулевой результат. Но неоспоримым фактом является то, что дипломатический трек продолжает движение и мал- помалу, но демонстрирует эволюцию, в частности более расширенным включением в переговорный процесс представителей ЕС. С другой стороны, дипломатия живёт своей жизнью, а война – зона боевых действий — своей.

Террор в час переговоров

В день проведения встречи в Вашингтоне Россия совершила очередной массированный дроновый налёт по Украине и самый масштабный удар по Кременчугу за всё время полномасштабного вторжения. Когда в столице США проходил раунд встреч, в направлении Украины Россия уже запускала сотни дронов, общее количество которых за ночь составило – 270, а также были применены пять баллистических ракет 9М723/KN-23 и пять крылатых ракет Х-101.

Стоит отметить, что последний массированный налёт по городам Украины был 31 июля, когда российские войска применили 309 дронов, после чего Россия не использовала такого количества средств поражения, и даже 200 ни разу не превышало, пока не состоялась встреча на Аляске. Сразу после встречи Путина и Трампа террор возобновился. А буквально на 18 июля русские нанесли удар по очередному азербайджанскому объекту энергетической инфраструктуры компании SOCAR, что, начиная с августа, уже стало системным явлением. Опасаясь прямой конфронтации с Баку, Москва пытается вредить Азербайджану на международных площадках и, в первую очередь, гибридными ударами в Украине.

Это ещё один пример того, насколько Путин договоронепригоден и насколько ему важно продолжение кровопролития, несмотря на то, что дипломатические усилия продолжают прилагаться как американскими, так и европейскими партнёрами.

Кроме того, зона боевых действий в Украине всё еще живёт своей отдельной жизнью, в отличие от дипломатической арены и здесь наблюдается как неизменная высокая интенсивность штурмовых действий, так и передислокация сил и средств россиян на юг. Это передислокация говорит о явном намерении командования российских войск усилить наступательные действия в Запорожской области, где ЛБС уже как два года находится в состоянии стагнации.

Собственно, множество примеров тому, что Россия в её нынешней диспозиции не готова к миру, а как раз наоборот. И это радикальным образом контрастирует с позицией Дональда Трампа и европейских партнёров Украины, что в очередной раз демонстрирует попытку Кремля манипулировать президентом США. Но это всё же чрезмерная уверенность в себе узника Спасской башни.

Но, что немаловажно, любые территориальные требования России никогда не примет Украина. Как её президент, так и нация. Это прекрасно должны понимать, и понимают партнёры Украины, а потому принуждение к любым территориальным компромиссам — это не только политическая смерть того политика, который поддерживает такую стратегию, но и мотивация других тоталитарных режимов к агрессии.

Переход от дипломатии мира к дипломатии силы?

Встреча 47-го президента США с президентом Украины и европейской делегацией была куда более продуктивной, нежели встреча с Владимиром Путиным. В рамках конструктивного диалога было выработано то, что условно можно назвать “дорожной картой” к миру, чего не было при контакте с Путиным, который выставил свои требования в ультимативной форме.

Многие в Украине сейчас критикуют дипломатический трек и задаются вопросом, зачем он вообще нужен, если не несёт абсолютно никакой пользы, но это не так. Дипломатический трек ярко демонстрирует в каждой из своих фаз, что Украина и партнёры готовы к диалогу, а вот Россия – нет, и более того, пытается каждый телефонный разговор президентов либо встречу в Стамбуле омрачить кровавым террором.

И в то время, как госсекретарь США Марко Рубио озвучивал возможность трёхсторонней встречи, а в рамках встречи в Белом доме поднимался вопрос более расширенного формата, глава МИД РФ вышел на арену с очередными галлюциногенными заявлениями о том, что Украина получила независимость в 1991 году на основе декларации о нейтралитете и безъядерном статусе, именно отказ от этого даёт России право на агрессию. Но вот ведь вопрос: Украина в НАТО? У Украины есть ядерное оружие? Наверное, если бы было, то Россия никогда бы не напала на Украину, но именно полномасштабное вторжение возродило идею среди украинцев о ядерном статусе державы.

Дипломатический трек мира не оправдывает себя. И это прекрасно видят в Белом доме. И тут, скорее, попытка держать хорошую мину при крайне бездарной игре оппонента. Вчера в Белом доме встречались те, кто будут решать уже завтра вопрос относительно того, что делать с договоронепригодной и крайне агрессивной Россией.

Мы увидели один из этапов перехода США от дипломатии мира к демонстрации силы. Увы, мы живём во времена, когда такие решения принимаются куда дольше, чем столетие назад, но неизменен факт: в историческом контексте любая политическая личность запоминается победами, а не унижениями и проигрышем. Война в Украине — это то историческое событие, которое многим из политиков может предоставить возможность войти в историю в своём амплуа.

Не думаю, что Трамп хочет войти в историю аутсайдером. Скорее, наоборот.