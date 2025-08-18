В Овальном кабинете Белого дома, перед началом переговоров между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским за закрытыми дверями, была установлена большая карта Украины в границах 1992-2013 гг.

Информация приводится в сообщении BBC.

Карту установили напротив стола для переговоров, при этом захваченные Россией регионы на ней выделены другим цветом.

Что будет далее:

22:35 – Трамп поприветствует европейских лидеров в парадной столовой, затем будет сделано совместное фото в Кросс-холле.

23:00 – Трамп и лидеры ЕС отправятся на совещание по важным вопросам в Восточный зал. Зеленский также примет участие в этой встрече.

Президенты США и Украины после завершения переговоров, как ожидается, не выступят с совместным заявлением, следует из расписания Белого дома.