Участники «Коалиции желающих» вновь подчеркнули готовность развернуть силы обеспечения безопасности после прекращения боевых действий, а также помочь обеспечить безопасность воздушного и морского пространства Украины и восстановить ВСУ.

Об этом говорится в заявлении по итогам заседания коалиции. Отмечается, что введение войск станет частью продвигаемых США гарантий безопасности.

«Лидеры также приветствовали приверженность президента США Дональда Трампа предоставлению Украине гарантий безопасности, в обеспечении которых «Коалиция желающих» сыграет важную роль через Многонациональные силы в Украине и другие меры», — отмечается в заявлении.