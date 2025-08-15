Трамп и Путин сегодня встречаются на Аляске — на той самой земле, которую Россия когда-то продала США. Судьба, как видно, умеет устраивать ироничные повороты. Каждый час приносит новые заголовки: то сообщают, что для Путина будет расстелена красная дорожка, то появляются кадры, где министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл на Аляску в свитшоте с надписью «СССР» — как будто отправился не на переговоры, а в прошлое. При этом Украина, чьи судьбоносные вопросы во многом и стоят на повестке дня, официально не участвует в этих переговорах. Украинские политологи Валерий Димов и Алексей Буряченко прокомментировали ситуацию для Minval Politika.

По словам Валерия Димова, Путин рассчитывает, что некоторые договорённости по Украине могут быть приняты за её спиной и не восприняты внутри страны. Политолог подчеркнул, что Путин видит возможность построить свою политику на усталости украинцев от войны.

«Он сильно ошибается, поскольку украинцы считают полной победой — освобождение всех территорий», — заявил Димов.

Кроме того, Димов подчеркнул, что, как бы Россия ни пыталась, существует ряд непреложных условий: возвращение всех заложников, которых Россия удерживает именно как заложников, а не как военнопленных; репарации за счёт России на восстановление украинской экономики и наказание военных преступников.

«Нарушение любого из этих условий станет серьёзной травмой для украинской нации и спровоцирует масштабные политические процессы», — отметил эксперт.

Политолог также отметил, что Россия пытается влиять на общественное мнение не только в Украине, но и на Западе. Он пояснил, что внутренняя борьба могла бы оттеснить на задний план российско-украинскую войну, и в Украине якобы могли бы прийти к власти силы, склонные к миру с Россией, либо произошёл бы раскол. Однако этого не произойдёт, так как украинский политический истеблишмент, за исключением маргинализированных пророссийских групп, вполне осознаёт подобные угрозы.

«Любая власть в Украине после 2022 года, после начала широкомасштабного вторжения России, исходит из того, что российское руководство будет антиукраинским, а значит украинская власть неизбежно будет антироссийской», — поясняет политолог.

Димов подчеркнул, что в условиях продолжающегося конфликта украинское руководство и общество настроены решительно отстаивать свои позиции, не идя на компромиссы с агрессором.

«Я не вижу ни политических самоубийц, ни готовности парламента легитимизировать такие уступки агрессору. Вместе с нашими союзниками и партнёрами мы должны ясно обозначить наши максимальные условия и «красные линии». Мы понимаем, что ситуация на фронте сложная, и Запад больше боится поражения России, чем Украины. Однако там, где есть проблемы, есть и возможности. Наша задача — сделать поражение России не проблемой, а выгодным исходом», — заявил в заключение эксперт.

Комментируя появление Сергея Лаврова на Аляске в свитшоте с надписью «СССР», политолог Алексей Буряченко отметил, что это, безусловно, пас для российской пропаганды. По его словам, подобный жест работает на внутреннюю аудиторию, формируя иллюзию того, что Путин прибыл не просто на переговоры, а на «символически свою» территорию.

«Это не случайный наряд. Посыл понятен: Аляска — “не навсегда американская”, и якобы она всё равно рано или поздно “вернётся домой”. Бред, конечно, но в России такого рода имперские намёки многим импонируют», — добавил политолог.

Комментируя предстоящую встречу, политолог отметил, что, когда стороны, по большому счёту, ничего конкретного от переговоров не ожидают, а главный план — «договориться договариваться», при этом избегая неудобных вопросов и внешнего давления, возникает необходимость в создании новых мифологем.

По его словам, речь идёт об эфемерных смысловых конструкциях, не имеющих никакой связи с реальностью, но предназначенных для того, чтобы заполнить информационный вакуум и занять умы тех, кто всё ещё пытается найти в происходящем хоть какой-то глубинный смысл.

«Вакуум должен быть контролируемо заполнен. И сейчас мы видим, как это происходит», — резюмировал он.