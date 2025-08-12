Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил о готовности принять саммит по Украине. Об этом говорится в сообщении администрации турецкого лидера.

«Президент Эрдоган заявил, что Турция готова провести саммит на уровне лидеров и считает, что создание рабочих групп по военным, гуманитарным и политическим вопросам проложит путь к его проведению», — отмечается в сообщении.

По его словам, создание рабочих групп в военной, гуманитарной и политической областях откроет путь к саммиту. Он добавил, что Турция продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Эрдоган также оценил прогресс, достигнутый на прямых переговорах Москвы и Киева в Стамбуле. Кроме того, стороны обсудили отношения между Турцией и Украиной, а также региональные и глобальные вопросы.