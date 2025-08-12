Азербайджанский политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков в ходе беседы с грузинским политологом Гелой Васадзе заявил, что в случае продолжения российских атак на объекты SOСAR на территории Украины Азербайджан может перебросить Киеву свои истребители МИГ-29 и имеющуюся в его распоряжении советскую военную технику. Minval Politika приводит его мысли без сокращений.

«Азербайджан не настроен вступать в конфронтацию с Россией или с Ираном. Но попытки командовать собой или что-то навязывать Баку категорически отметает. И на любые неприемлемые действия готов ответить соответствующим образом.

К примеру, уже отправлен сигнал России – если там продолжат свои хамские и неприемлемые действия в отношении объектов SOCAR на территории Украины, то Азербайджан может пойти на снятие эмбарго на поставку вооружения Украине», — отмечает Мусабеков.

«Так, мы меняем сейчас всю свою авиацию и приобретаем пакистанские самолеты, которые себя очень хорошо проявили. Стало быть, почему бы в связи с этим не вернуть Украине купленные у нее в свое время истребители МИГ-29? Пусть в России задумаются над этим.

Также у нас имеется много старого советского оружия в Нахчыване, где располагается Отдельная армия. Если мы поставим задачу перевести ее на турецкие системы вооружения, то все высвобождающееся советское вооружение может через Турцию, а далее через условные Чехию или Болгарию попасть в Украину», — допускает политолог.

«И пусть на нас никто не обижается. Потому что аналогичным образом Россия во время 44-дневной войны осуществляла прямые поставки вооружения через территорию Ирана в Армению. А все вооружение, которые было впоследствии разгромлено, уничтожено или захвачено на оккупированных армянами территориях Азербайджана, в свое время было бесплатно передано Армении Россией. Так что мы даже упрека со стороны России в этом вопросе не примем», — резюмирует депутат ММ.