Турецкий политолог Тогрул Исмаил в интервью Minval Politika рассказал, как договоренности в Вашингтоне повлияют на нормализацию отношений между Анкарой и Ереваном, а также рисках дестабилизации в Армении.

«Недавние соглашения, достигнутые в Вашингтоне между Арменией и Азербайджаном, стали переломным моментом для всего Южного Кавказа. Пока мировые лидеры, включая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, оценивают их последствия, попытаемся разобраться в том, как эти договоренности повлияют на региональную политику, экономику и безопасность. Достижение мира между Арменией и Азербайджаном — это ключевой фактор, который может ускорить нормализацию отношений между Турцией и Арменией. Анкара долгое время связывала открытие своей границы с Ереваном именно с прогрессом в армяно-азербайджанском урегулировании. Теперь, когда мирный договор стал реальной перспективой, Турция получила повод для действий», — отметил политолог.

По его словам, Турция будет действовать поэтапно: во-первых, будет использовать «символические жесты», т.е. возможно ограниченное открытие границы для граждан, начало обсуждения транспортных коридоров; во-вторых, это будет экономическое сотрудничество, с перспективой на восстановление торговых связей и запуск полноценного авиасообщения; в-третьих, установление полных дипломатических отношений, что станет важным шагом к окончательной нормализации.

«Однако скорость этого процесса будет зависеть от готовности Еревана выполнять свои обязательства и от отсутствия внутреннего саботажа», — добавил политолог.

В этой связи эксперт указал на наличие серьезных рисков с точки зрения дестабилизации в Армении со стороны России.

«Риски действительно высоки. Премьер-министр Армении Никол Пашинян взял курс на сближение с Западом, что вызывает недовольство Москвы, традиционно считающей Южный Кавказ сферой своего влияния. Вместо прямого переворота, который может иметь серьёзные международные последствия, Россия, скорее всего, применит гибридные тактики», — допустил Исмаил.

Россия, по его мнению, может применить тактику информационной войны через распространение дезинформации для подрыва доверия к правительству Пашиняна, поддержать оппозицию и оказать финансовую и политическую поддержку пророссийских партий и общественных движений.

«Кроме того, РФ может осуществить провокации – создать и использовать напряженность на границах для демонстрации необходимости российского военного присутствия», — добавил эксперт.

Однако, по его мнению, пока в Армении нет массовых протестов, способных вызвать серьёзный кризис власти, открытый переворот остаётся маловероятным.

Отвечая на вопрос о том, насколько быстро и безболезненно Еревану удастся полностью вывести российских силовиков из Армении, политолог сказал: «Это крайне сложный и многогранный вопрос. Российские пограничники ФСБ и военная база в Гюмри — это не просто отдельные подразделения, а часть межгосударственных соглашений».

«Пашинян уже начал процесс, согласовав вывод пограничников из некоторых областей. Однако полный вывод российских сил возможен только при выполнении одного из условий: при заключении дипломатической сделки, либо достижении нового соглашения с Москвой, которое позволит Армении взять полный контроль над своими границами, или же должен быть предпринят решительный политический шаг, который сопряжён с риском обострения отношений с Россией и возможными провокациями. Кроме того, внутри армянских силовых структур всё ещё много пророссийски настроенных офицеров, что создаёт внутреннее сопротивление любым попыткам выдавливания российских сил», — отметил Исмаил.

Также эксперт отметил роль Турции в региональных процессах: «Роль Турции становится ключевой. Анкара перестает быть просто союзником Азербайджана и превращается в стратегического игрока, который в связке с США стремится изменить геополитический баланс в регионе. Турция заинтересована в продвижении Среднего коридора — торгового пути, соединяющего её с Центральной Азией через Кавказ», — указал эксперт.

Таким образом, по его словам, Турция ставит перед собой несколько целей: укрепление своего влияния: снижение роли России в регионе и создание новой архитектуры безопасности; экономическая экспансия- запуск крупных инфраструктурных и транспортных проектов; посредничество- выступление в качестве канала для вовлечения Армении в новые региональные проекты.

«Турция будет действовать осторожно, предпочитая экономическое и дипломатическое давление прямому вмешательству, чтобы избежать обвинений со стороны Москвы. В целом Анкара стремится создать на Южном Кавказе новую реальность, где её голос будет одним из самых значимых», — подытожил Исмаил.