Руководитель Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры проведут телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом 13 августа — за два дня до его встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом информирует Bloomberg.

Как сообщил представитель немецкого правительства Стефан Корнелиус, вице-президент США Джей Ди Вэнс также присоединится к телефонному разговору.

Среди европейских лидеров, которые примут участие в разговоре, будут канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министры Италии, Польши и Финляндии.

По словам Корнелиуса, на переговорах будут рассмотрены «дальнейшие варианты давления на Россию», а также «подготовка возможных мирных переговоров и связанные с ними вопросы территориальных претензий и безопасности».

Ожидается, что европейские лидеры проведут еще один телефонный разговор позже в тот же день, чтобы обсудить следующие шаги.