Потребительские цены в Азербайджане в январе-июле этого года выросли на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе на продукты питания, напитки и табачные изделия — на 6,6%, на непродовольственные товары — на 2,6%, на платные услуги населению — на 7,3%.

Как сообщает Госкомстат, в июле текущего года по сравнению с предыдущим месяцем наибольший рост цен наблюдался на рис, говядину и баранину, колбасные изделия, подсолнечное и кукурузное масла, лимоны, вишню, абрикосы, зелень и шоколадную продукцию, а снижение цен наблюдалось на яйца, бананы, яблоки, груши, сливы, персики, арбузы, дыни, виноград, белокочанную капусту, огурцы, помидоры, сладкий перец, баклажаны, фасоль, столовую свеклу, морковь, лук и картофель.